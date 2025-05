Nick Halloran wechselt an den Pulverturm

Straubing. (PM Tigers) Die Straubing Tigers haben ihre Offensive weiter verstärkt.

Der US-amerikanische Stürmer Nick Halloran wechselt zur Saison 2025/26 nach Niederbayern. Der 28-Jährige stammt aus Draper, Utah, und bringt internationale Erfahrung aus Finnland, Schweden und Nordamerika mit an den Pulverturm.

Zuletzt stand Halloran bei Tappara Tampere in der finnischen Liiga unter Vertrag, mit denen er nicht nur in der heimischen Liga auflief, sondern auch in der Champions Hockey League aktiv war. In der Spielzeit 2024/25 kam er für Tappara auf 43 Scorerpunkte in der Hauptrunde sowie vier weitere in den Playoffs.

In seiner Karriere durchlief der Rechtsschütze Stationen wie die AHL (Ontario Reign), die SHL (Örebro, Timrå IK), die Liiga (SaiPa, Tappara) sowie MoDo in der HockeyAllsvenskan. Seine Ausbildung absolvierte Halloran am renommierten Colorado College in der NCAA.

„Nick ist ein technisch starker, dynamischer Stürmer mit gutem Spielverständnis und Übersicht“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er hat bewiesen, dass er auch auf internationalem Niveau Leistung bringt. Wir sind überzeugt, dass er unser Offensivspiel bereichern kann.“

Auch Nick Halloran blickt voller Vorfreude auf seine Zeit in Straubing: „Ich habe nur Großartiges über Straubing und die Fans gehört. Jetzt selbst ein Teil davon zu sein, bedeutet mir viel – ich kann es kaum erwarten, loszulegen und gemeinsam mit dem Team eine starke Saison zu spielen.“

Die Straubing Tigers heißen Nick Halloran herzlich willkommen und wünschen ihm eine erfolgreiche erste Saison im Tigers-Trikot.

Nick Hallorans Karriere in Zahlen

