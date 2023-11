Nichts zu holen fÃ¼r die Nature Boyz beim ERSC Ottobrunn

Artikel anhören Forst. (PM Natuire Boyz) Erwartungfroh fuhren die Natue Boyz in den Münchner Vorort Ottobrunn, um bei zu dem Zeitpunkt noch punktlosen Konkurrenten...

Artikel anhören Artikel anhören

Forst. (PM Natuire Boyz) Erwartungfroh fuhren die Natue Boyz in den Münchner Vorort Ottobrunn, um bei zu dem Zeitpunkt noch punktlosen Konkurrenten einen Auswärtssieg zu landen, doch das Vorhaben mißlang.

Am Ende des Spiels stand eine 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)-Niederlage fest.

Zu Beginn des Spiels begegneten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Die Mannen um das Trainergespann Markus Ratberger und Tobias Maier erspielte sich einige Chancen, Ottobrunn hielt sich anfangs zurück. Leider agierten die Sturmreihen der Forster zu unkonzentriert, sonst hätten sie den einen oder anderen Treffer erzielen können. So trennte man sich letztendlich beim Stand von 0:0, um in die Pause zu gehen.

Im Mittelabschnitt kamen die Hausherren etwas besser ins Spiel und profitierten von weiteren Unkonzentriertheiten der Nature Boyz. Als ein Ottobrunner auf der Strafbank saß, fuhr der Torschütze Adam Kofron allein auf Andreas Scholz zu, und stocherte die Scheibe in der 25. Minute zur 1:0-Führung hinter die Linie. Kurze Zeit später fiel das vermeintliche 2:0, doch der Treffer wurde wegen Schlittschuhtor aberkannt. In der 32. Minute war es wieder so weit – Ottobrunn erhöhte auf 2:0, die Gäste brachten die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone, der Torschütze stand allein vor dem Tor.

Im letzten Spieldrittel sollte das Spiel gedreht werden, doch zu schlampig und ungenau lief das Paßspiel der Gäste. Zudem konnten zwei Großchancen nicht verwertet werden. Eine mögliche erfolgreiche Schlußoffensive wurde einerseits durch unverständliche Schiedsrichterentscheidungen verhindert, Maximilian Rohrbach’s Anschlußtreffer in der 58. Spielminute zum 2:1-Endstand fiel zu spät.

Statistik:

1:0 (24:05) Kofron 4 – 5

2:0 (32:55) Meier (Zirngibl, Magg)

2:1 (57:59) Rohrbach

Strafzeiten:

ERSC Ottobrunn 6 Min.

Nature Boyz 12 Min.

Zuschauer: 101

1321 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team