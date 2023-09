Nichts zu holen fÃ¼r die Ice Dragons

Artikel anhören Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein verlor auch sein zweites Spiel gegen die Hannover Sorpions in der PreSeason deutlich und blieb...

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein verlor auch sein zweites Spiel gegen die Hannover Sorpions in der PreSeason deutlich und blieb bei der 0:8 (0:2/0:4/0:2)-Niederlage in heimischer Halle erneut ohne Torerfolg.

Von Beginn an drängten die Gäste die Ice Dragons in die Defensive und so war es nur eine Frage der Zeit, wann Hannover den Führungstreffer erzielen würde. Keine fünf Minuten waren gespielt, da eröffnete Zachary Dybowski den Torreigen. Nur wenige Sekunden später schlug Dylan Wruck zu und erhöhte auf 2:0. Zwar stabilisierte sich Herford im weiteren Verlauf des ersten Spielabschnittes, Gelegenheiten auf den Anschlusstreffer blieben aber Mangelware und so wurden beim Spielstand von 0:2 erstmals die Seiten gewechselt.

Im zweiten Drittel folgte zunächst eine Abwehrschlacht der Ostwestfalen, die sich mit allen Kräften dem nächsten Treffer entgegenstemmten. In Überzahl durchbrach dann jedoch in der 33. Minute Patrick Pohl den Bann und traf zum 3:0. Nun ging es Schlag auf Schlag. Timo Ruckdäschel erhöhte in der 34. Minute auf 4:0, Dylan Wruck ließ in der 36. Minute in Unterzahl das 0:5 folgen und Louis Trattner traf noch vor dem letzten Wechsel zum 6:0 (39.).

Auch im Schlussabschnitt änderte sich das Bild nicht. Die Hannover Scorpions blieben weiterhin offensiv und Steven Raabe erhöhte in der 46. Minute zum 7:0. Als Pascal Aquin in der 47. Minute zum 8:0 traf, drohte den Ice Dragons sogar eine zweistellige Niederlage. Herford überstand jedoch die Schlussviertelstunde ohne weiteren Gegentreffer und so blieb es beim Acht-Tore-Vorsprung der Gäste.

Insgesamt zeigte sich in den beiden Duellen mit den Hannover Scorpions ein gewaltiger Unterschied, der sich auch in den beiden deutlichen Ergebnissen an diesem Wochenende wieder spiegelte. Herford, das in der Sonntagsbegegnung auf Rustams Begovs, Marius Garten, Gleb Berezovskij, Killian Hutt und André Gerartz verzichten musste, wird sich in dieser Woche auf das letzte Wochenende der PreSeason vorbereiten. Am Freitag treffen die Ice Dragons in der imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ auf die Unis Flyers Heerenveen (20.30 Uhr), bevor es am Sonntag zum letzten Testspiel zum Ligakonkurrenten Füchse Duisburg geht (18.30 Uhr).

Tore:

0:1 04:40 Zachary Dybowski (Marcus Götz / Justin Kirsch)

0:2 04:57 Dylan Wruck (Robin Thomson / Steven Raabe)

0:3 32:31 Patrick Pohl (Brad Snetsinger / Pascal Aquin) PP1

0:4 33:35 Timo Ruckdäschel (Steven Raabe / Robin Thomson)

0:5 35:30 Dylan Wruck (Zachary Dybowski) SH1

0:6 38:49 Louis Trattner (Zachary Dybowski / Marcus Götz)

0:7 45:25 Steven Raabe (Robin Thomson / Patrick Pohl)

0:8 46:11 Pascal Aquin (Marcus Götz / Brad Snetsinger)

Strafen:

Herford 14 Minuten

Hannover 8 Minuten

Zuschauer: 242

