Nichts zu holen für die Haie gegen Pustertal

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI kann gegen Pustertal nicht punkten.

Auch die vierte Saisonpartie gegen die Wölfe gehrt klar verloren.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HC Falkensteiner Pustertal Wölfe

Die Gäste aus dem Pustertal erwischen einen Traumstart, der erste Schuss aufs Tor der Haie landet in den Maschen. Rok Ticar kann einen Schuss von der blauen Linie vor dem Tor zu unbedrängt abfälschen (2.). Danach entwickelt sich eine schnelle Partie, in der beide Teams gute Chancen auf weitere Treffer haben, die Haie vor Allem im Powerplay. Drei Mal sind die Tiroler im ersten Drittel in Überzahl, können daraus, trotz guter Möglichkeiten, aber kein Kapital schlagen. Pech für den HCI in der 13. Minute: Benjamin Corbeil trifft nach einer schönen Aktion nur die Innenstange. Die Gäste? Pustertal ist immer brandgefährlich, zeigt, warum es in dieser Saison stetig in den Top 6 der Liga zu finden ist. Die Haie liegen nach dem ersten Drittel zwar in der Schussstatistik mit 15:11 vorne, die Anzeigetafle zeigt aber 0:1.

Drittel zwei, ein Drittel zum Vergessen für die Haie! Die Gäste aus dem Pustertal legen schnell zwei Tore nach. Austin Rueschhoff verwertet einen Rebound von der Bande via Goalie Vernon (23.), Alex Ierullo stellt zwei Minuten später nach einem schweren Fehler in der Haie-Defensive auf 0:3. Danach dominieren und kontrollieren die Gäste das Spiel, nutzen ihre zwei Powerplay-Möglichkeiten um auf 0:5 zu erhöhen, und stellen kurz vor Drittelende durch das dritte Tor von Rueschhoff auf 0:6. Die Haie sind nur einmal brandgefährlich. Beim Stand von 0:2 scheitert Stefan Klassek allein vor Goalie Pasquale nur ganz knapp. Das Glück ist an diesem Abend auch nicht auf Seiten der Haie.

Die Geschichte des dritten Abschnitts ist schnell erzählt. Pustertal erhöht schnell durch Di Tommaso auf 0:7, beschränkt sich danach darauf, die Partie ruhig zu Ende zu spielen. Die Haie kommen in Minute 48 durch einen sehenswerten Treffer von Benjamin Corbeil zum Ehrentreffer, das war es dann aber auch schon. Die Haie verlieren auch das vierte Duell in dieser Saison gegen den HCP klar, Endstand diesmal 1:7.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HC Falkensteiner Pustertal Wölfe 1:7 (0:1,0:5,1:1)

Torfolge: 0:1 Ticar (2./EQ), 0:2 Rueschhoff (23./EQ(GWG), 0:3 Ierullo (26./EQ), 0:4 Purdeller (33./PP1), 0:5 Rueschhoff (39./PP1), 0:6 Rueschhoff (40./EQ); 0:7 Di Tommaso (41./EQ), 1:7 Corbeil (48./EQ);

