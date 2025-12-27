Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League HC Pustertal Wölfe Nichts zu holen für die Haie gegen Pustertal
HC Pustertal WölfeHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Nichts zu holen für die Haie gegen Pustertal

27. Dezember 20252 Mins read21
Share
HC Innsbruck vs. HC Pustertal - © Alexander Pauli Photography
Share

Innsbruck. (PM HCI) Der HCI kann gegen Pustertal nicht punkten.

Auch die vierte Saisonpartie gegen die Wölfe gehrt klar verloren.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HC Falkensteiner Pustertal Wölfe

Die Gäste aus dem Pustertal erwischen einen Traumstart, der erste Schuss aufs Tor der Haie landet in den Maschen. Rok Ticar kann einen Schuss von der blauen Linie vor dem Tor zu unbedrängt abfälschen (2.). Danach entwickelt sich eine schnelle Partie, in der beide Teams gute Chancen auf weitere Treffer haben, die Haie vor Allem im Powerplay. Drei Mal sind die Tiroler im ersten Drittel in Überzahl, können daraus, trotz guter Möglichkeiten, aber kein Kapital schlagen. Pech für den HCI in der 13. Minute: Benjamin Corbeil trifft nach einer schönen Aktion nur die Innenstange. Die Gäste? Pustertal ist immer brandgefährlich, zeigt, warum es in dieser Saison stetig in den Top 6 der Liga zu finden ist. Die Haie liegen nach dem ersten Drittel zwar in der Schussstatistik mit 15:11 vorne, die Anzeigetafle zeigt aber 0:1.

Drittel zwei, ein Drittel zum Vergessen für die Haie! Die Gäste aus dem Pustertal legen schnell zwei Tore nach. Austin Rueschhoff verwertet einen Rebound von der Bande via Goalie Vernon (23.), Alex Ierullo stellt zwei Minuten später nach einem schweren Fehler in der Haie-Defensive auf 0:3. Danach dominieren und kontrollieren die Gäste das Spiel, nutzen ihre zwei Powerplay-Möglichkeiten um auf 0:5 zu erhöhen, und stellen kurz vor Drittelende durch das dritte Tor von Rueschhoff auf 0:6. Die Haie sind nur einmal brandgefährlich. Beim Stand von 0:2 scheitert Stefan Klassek allein vor Goalie Pasquale nur ganz knapp. Das Glück ist an diesem Abend auch nicht auf Seiten der Haie.

Die Geschichte des dritten Abschnitts ist schnell erzählt. Pustertal erhöht schnell durch Di Tommaso auf 0:7, beschränkt sich danach darauf, die Partie ruhig zu Ende zu spielen. Die Haie kommen in Minute 48 durch einen sehenswerten Treffer von Benjamin Corbeil zum Ehrentreffer, das war es dann aber auch schon. Die Haie verlieren auch das vierte Duell in dieser Saison gegen den HCP klar, Endstand diesmal 1:7.

HC TIWAG Innsbruck-Die Haie – HC Falkensteiner Pustertal Wölfe 1:7 (0:1,0:5,1:1)
Torfolge: 0:1 Ticar (2./EQ), 0:2 Rueschhoff (23./EQ(GWG), 0:3 Ierullo (26./EQ), 0:4 Purdeller (33./PP1), 0:5 Rueschhoff (39./PP1), 0:6 Rueschhoff (40./EQ); 0:7 Di Tommaso (41./EQ), 1:7 Corbeil (48./EQ);

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

971
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Fribourg-Gottéron verstärkt sich weiter

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +HC Pustertal WölfeTransfers

Weichenstellung: Coaches haben im Pustertal vorzeitig verlängert

Bruneck. (PM HCP) Der HC Falkensteiner Pustertal ist nun bereits im 5....

By23. Dezember 2025
! +HC TWK Innsbruck "Die Haie"Transfers

Starkes Zeichen: Haie verlängern mit drei Leistungsträgern!

Innsbruck. (PM Haie) Nach dem Trainerduo hat der HCI jetzt auch die...

By23. Dezember 2025
HC Pustertal WölfeVienna Capitals

Capitals runden Südtirol-Road-Trip mit Sieg in Bruneck ab

Bruneck. (PM Capitals) Am Tag nach dem 5:2-Erfolg in Bozen gewinnen die...

By22. Dezember 2025
EC VSVHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Innsbruck: Endlich belohnt!

Innsbruck. (PM Haie) Der HCI feiert gegen den VSV einen verdienten 5:2-Erfolg...

By22. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten