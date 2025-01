Nichts zu holen für den HEV in Leipzig

Herne. (PM HEV) Der Herner Eissportverein hat das Auswärtsspiel bei den KSW IceFighters Leipzig mit 2:4 (0:2/1:1/1:1) verloren, so dass der Abstand auf Rang zehn wieder auf zehn Punkte angewachsen ist.

Der neue Import-Spieler Brendan Harrogate gab dabei sein Debüt für die Miners, Niko Ahoniemi musste kurzfristig krankheitsbedingt passen und auch die beiden Förderlizenzspieler Jesper Müllejans und Bennet Otten waren nicht mit an Bord.

Dabei begann der HEV sehr konzentriert und hatte auch die ersten beiden Halb-Chancen der Partie durch Julian Herbold und Jelle Julien. Auf der anderen Seite nutzte Frederik Alasaari die erste gute Möglichkeit für Leipzig und leitete mit dem 1:0 auch den „Teddy Bear Toss“ der Gastgeber ein. Als alles wieder aufgeräumt war, bekam Leipzig eine Überzahl-Situation zugesprochen, die der HEV lange Zeit gut verteidigte, doch als Hugo Enock die Scheibe nicht klären konnte war es Tom Pauker, der für den 2:0-Pausenstand sorgte.

Doch Herne gab sich nicht geschlagen. Neuzugang Brendan Harrogate scheiterte erst noch am Pfosten, dann war es Brad Snetsinger, der im gleichen Powerplay für den Anschlusstreffer sorgte. Snetsinger musste jedoch im letzten Drittel verletzungsbedingt vom Eis. „Am heutigen Montag stehen Untersuchungen an. Er befindet sich in ärztlicher Untersuchung. Diese müssen wir abwarten“, erklärte Hernes Sportlicher Leiter Björn Muthmann.

Fünf Minuten vor Ende des zweiten Drittels stellte Johan Eriksson den alten Abstand wieder her und auch kurz nach Beginn des Schlussabschnitts war es erneut Leipzigs Topscorer, der die Partie mit dem Treffer zum 4:1 entschied. Zwar konnte Valentin Pfeifer noch mal etwas Ergebniskosmetik betreiben, doch in die Nähe eines Punktgewinns kam der HEV nicht mehr. Auch weil Dennis Swinnen noch mal die Latte traf.

Abgesehen vom ersten Drittel war Dirk Schmitz mit dem Auftritt nicht unzufrieden: „Im zweiten Drittel haben wir nicht mehr viel zugelassen.“ Auch in Sachen Kampfgeist wollte der HEV-Coach seinem Team keinen Vorwurf machen.

Am Freitagabend steht für die Miners das vierte Derby der Spielzeit gegen die Moskitos Essen auf dem Plan. Bully am Westbahnhof ist um 20 Uhr. Am Sonntag kommen die TecArt Black Dragons Erfurt in die Hannibal-Arena. Dann geht es um 18.30 Uhr los.

Tore: 1:0 13:30 Alasaari (Bongers/Egger) 2:0 15:48 Pauker (Alasaari/Eriksson) – PP1 2:1 25:19 Snetsinger (Enock/Ackers) – PP1 3:1 35:05 Eriksson (Aronsson/Geiseler) 4:1 40:28 Eriksson (Schumacher/Aronsson) 4:2 45:52 Pfeifer (Lundh-Hahnebeck/Snetsinger)

Strafen: 4-8 Zuschauer: 2309

