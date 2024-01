Nichts zu holen bei den Indians â€“ Duell der Tabellennachbarn: TÃ¶lzer LÃ¶wen zu Gast in der Eis-Arena

Artikel anhören Passau. (PM EHF) Das Auswärtsspiel bei den Memmingen Indians haben die Passau Black Hawks am Mittwochabend mit 6:1 verloren. Die Habichte hatten...

Passau. (PM EHF) Das Auswärtsspiel bei den Memmingen Indians haben die Passau Black Hawks am Mittwochabend mit 6:1 verloren.

Die Habichte hatten den starken Indians an diesem Abend nur wenig entgegenzusetzen. Nach einer guten halben Stunde führten die Hausherren bereits mit 5:0. Benedikt Böhm konnte zwar im Powerplay noch auf 5:1 verkürzen, ein weiterer Treffer sollten den Habichten aber nicht mehr gelingen. Den Endstand besorgte im Schlussdrittel Matej Pekr mit seinem Treffer zum 6:1 Endstand. „Wir haben Offensiv heute schon Chancen gehabt. Da hat der Memminger Keeper sehr gut gehalten. Ich bin nicht zufrieden das wir nur ein Tor geschossen haben. Die Qualität von Memmingen war heute sehr hoch und wir hatten Defensiv da wenig entgegenzusetzen. Das Ergebnis fiel ein wenig zu hoch aus, trotzdem war Memmingen heute sehr stark“. so das Statement von Black Hawks Trainer Thomas Vogl.

Bereits am morgigen Freitag empfangen die Black Hawks die Tölzer Löwen in der Eis-Arena Passau. Um 20 Uhr steht das Duell gegen den direkten Tabellennachbarn an. Mit einem Sieg könnten die Habichte den Rückstand auf die Tölzer auf sieben Punkte verkürzen. Am Mittwochabend gelang den Löwen ein ganz wichtiger 2:1 Erfolg gegen den EV Füssen. Der EV Füssen steht auf dem so begehrten zehnten Tabellenplatz, der die Qualifikation für die Pre-Playoffs bedeutet. Die Habichte sind in dieser Partie schon fast zum siegen verdammt. Gleichzeitig ist die Partie aber auch eine große Chance für die Dreiflüsse Städter. Gelingt es den Habichten den Punkterückstand zu verkürzen, kann dies auch noch mal zusätzliche Kräfte freisetzen.

Am Sonntag sind die Habichte dann beim EC Peiting zu Gast. Die Oberbayern stehen auf dem achten Tabellenplatz und möchten ihrerseits den Anschluss an Platz 6 nicht verlieren. Generell sind die Auswärtsspiele beim EC Peiting immer eine sehr schwere Aufgabe. Der Kader des ECP ist qualitativ und quantitativ stark besetzt. Insbesondere die drei Kontingentspieler wissen in dieser Saison zu überzeugen. Den Habichten steht also erneut ein sehr schweres Auswärtsspiel bevor.

Tickets für das Heimspiel am Freitag um 20 Uhr gegen die Tölzer Löwen sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Das Spiel wird live auf SpradeTV übertragen. -czo