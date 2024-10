Nichts Neues im Westen: Herner EV bleibt weiterhin in der Fremde ohne Punktgewinn

Herne. (PM HEV) Der Herner EV bleibt in der aktuellen Oberliga Nord-Saison auswärts weiter ohne Punktgewinn. Bei den Tilburg Trappers gab es am Ende...

Herne. (PM HEV) Der Herner EV bleibt in der aktuellen Oberliga Nord-Saison auswärts weiter ohne Punktgewinn.

Bei den Tilburg Trappers gab es am Ende eine empfindliche 2:9 (2:2/0:3/0:4)-Packung.

Dabei begann die Partie für die Miners sogar richtig gut. Herne musste auf die verletzten Hugo Enock und Justus Meyl sowie den erkrankten Samuel Eriksson verzichten, konnte aber früh zwei Treffer erzielen. Lennart Schmitz ließ seine Gegenspieler aussteigen und vollendete sehenswert zur 0:1-Führung, Oliver Ott legte nach Vorarbeit von Niko Ahoniemi und Michel Ackers das zweite Tor nach. Doch danach legte Tilburg richtig los. Bis zur Drittelpause hatten die Gastgeber das Ergebnis egalisiert und auch in der Folge spielten sie ihre Überlegenheit aus.

Im Mittelabschnitt konnte David Miserotti-Böttcher sich zwar einige Male auszeichnen, Tilburg legte aber dennoch drei weitere Tore nach und blieb auch im letzten Drittel unerbittlich. Am Ende war Tilburg sogar drauf und dran das Ergebnis zweistellig werden zu lassen. Die letzten Minuten entwickelten sich immer mehr zu einem Trainingsspiel für die Gastgeber, bei denen die beiden Import-Spieler Kobe Roth und Phillip Marinaccio mit jeweils drei Treffern die besten Torschützen waren.

Dirk Schmitz begann bei seiner Analyse mit dem Guten, bevor er zum weniger Guten kam, und das war aus Sicht des Herner Trainers eine ganze Menge: „In den ersten Minuten war Tilburg noch nicht da und wir konnten unsere Chancen nutzen. Nach dem 2:2 sah es aus, als hätte man uns den Stecker gezogen. Wir hatten keine Leidenschaft mehr und das müssen wir hinterfragen. Wir sind hier im Männer-Eishockey und einige sollten sich die Frage stellen, ob sie bereit sind, Oberliga zu spielen. So darf man bei keinem Gegner auftreten.“

Am kommenden Freitag, 1. November, ist der HEV zu Gast bei den KSW IceFighters Leipzig. Bully in der Messestadt ist um 20 Uhr. Am Sonntag, 3. November, steht dann um 18.30 Uhr das Heimspiel in der Hannibal-Arena am Gysenberg gegen die Hannover Indians an.

Tore: 0:1 05:06 Schmitz (Keresztury/Herbold) 0:2 08:28 Ott (Ahoniemi/Ackers) 1:2 13:38 Van der Ven (Vogelaar/Van Gorp) 2:2 15:35 Roth (De Hondt/Van Soest) 3:2 22:49 De Hondt (Vogelaar/Roth) – PP1 4:2 24:08 Marinaccio (Joly/Dalhuisen) 5:2 28:13 Roth (De Hondt/Vogelaar) 6:2 40:59 De Hondt (Van Soest) 7:2 42:23 Marinaccio (Hermens/Joly) 8:2 50:09 Marinaccio (Hermens/Joly) 9:2 53:08 Roth (Van Soest/Schults Zuschauer: 1886 Strafen: 18-12

