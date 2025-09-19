Nichts für schwache Nerven! Iserlohn Roosters gelingt gegen Nürnberg eine irre Aufholjagd

Iserlohn. (MK) Nein, für schwache Nerven war dieses Spiel nichts! Die Iserlohn Roosters haben am dritten Spieltag in der Penny DEL ihr Heimspiel gegen die Nürnberg Ice Tigers mit 6:5 nach Penaltyschie0en gewonnen. Zwischenzeitlich lagen die Sauerländer schon mit 1:4 hinten.
Heigl fand in der 10. Minute für Nürnberg die Lücke zum 0:1. Nur 48 Sekunden später nutzte Fischbuch einen Abpraller von Fitzpatrick, umkurvte den Goalie und glich zum 1:1 aus. Jentzsch verpasste in Überzahl (13.) die erstmalige Iserlohner Führung. Während der nächsten Strafe gegen Nürnbergs Headrick vergab Törnqvist Iserlohns beste Chance. Treffsicherer dagegen die Ice Tigers, als Fischbuch auf der Strafbank saß, gelang Neuzugang Spezia der Treffer zum 1:2. Sechs Sekunden vor der ersten Drittelpause spitzelte Maier den Puck aus spitzem Winkel zum 1:3 unter die Latte von Iserlohns Goalie Jenike.
Zwei Punkte blieben nach einer wahnsinnigen Aufholjagd damit doch noch am Seilersee. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass die Eisqualität im Verlauf des dritten Drittels durch die vorgezogene Pause und die Außentemperaturen fortan schlechter wurde.
Schiedsrichter: Rohatsch, Polaczek (Giesen / Laguzov)
Strafen: 2 – 8
Zuschauer: 4155
Iserlohn: Jenike – Ugbekile, Wood; Huss, Norell; Lassen, Erkamps; Farkas – Napravnik, Boland, Thomas; Jentzsch, Cornel, Fischbuch; Salsten, Geiger, Törnqvist; Saffran, Neumann, Alberg
Nürnberg: Fitzpatrick – Karrer, Headrick; Ma. Weber, Heiskanen; Braun, J. Weber; Böttner – Heigl, Maier, Barratt; Kechter, Graber, Meireles; Spezia, Dove-McFalls; Gerard; Üffing, Eham, Alanov
Nürnberg brutal effektiv im ersten DrittelBeide Teams präsentierten von Beginn an einen intensiven Schlagabtausch. Iserlohns Youngster Geiger hatte die erste Großchance (5.), scheiterte aber an der ausgefahrenen Schiene von Nürnbergs Goalie Fitzpatrick. Lassens Schlagschuss (8.) konnte der Nürnberger Torsteher ebenfalls parieren.
Roosters nach Scheibenbruch wieder konzentrierter im SpielFast selbsterklärend bemühten sich die Roosters im zweiten Drittel um den Anschlusstreffer. Alberg (23.) und Törnqvist (25.) vergaben gute Roosters-Chancen. Während Barratts Strafe vergab Boland (28.) die beste Powerplaychance der Gastgeber. Nürnberg in der Folgezeit etwas griffiger, während bei den Roosters sich doch einige Missverständnisse ins Spiel einschlichen. Eine kaputte Plexiglasscheibe sorgte dann 6:52 Minuten vor der zweiten Regulären Pause für eine vorgezogene Pause. Für Iserlohn eine gute Gelegenheit sich noch einmal neu aufzurichten. Weiter ging es nach der ungewollten Unterbrechung mit einer guten Chance von Wood, aber Ice Tiger Fitzpatrick entschärfte mit der Fanghand stark. Thomas (37.) und auch Napravnik vergaben weitere gute Chancen vor dem stark parierenden Fitzpatrick. Es blieb beim Zwei-Tore-Rückstand nach vierzig Minuten.
Irre Aufholjagd der RoostersNach einem kurzen Seitenwechsel ging es direkt weiter. Iserlohns Aufbauspiel war bei allen Bemühungen mehrmals nicht genau genug. Nürnberg dagegen selbstbewusst, nutzte eine Scheibeneroberung durch Graber (43.), der frei vor Jenike zum 1:4 einnetzte. War das schon die Vorentscheidung im Spiel? Nein! In Überzahl (Strafe Gerard) verkürzte Thomas (48.) auf 2:4. Keine zwei Minuten später traf erneut Thomas ins kurze Eck zum 3:4. Iserlohn damit wieder zurück im Spiel und Nürnbergs Headcoach Mitch O´Keefe nahm in weiser Vorausahnung direkt seine Auszeit. Die Roosters blieben aber in den Köpfen der Gäste. Erneut benötigten sie mit der höllischen Atmosphäre im Rücken keine zwei Minuten für den nächsten Treffer. Boland tauchte vor Fitzpatrick auf und verzückte die 4155 Zuschauer mit dem 4:4 Ausgleich. Trotz des Drucks behielten die Gäste aber die Nerven. Barratt ergatterte in der 56. Minute die Scheibe und verwandelte unbedrängt vor Jenike zur erneuten Führung der Gäste. Iserlohn gab sich natürlich noch nicht geschlagen. Fischbuch brachte den Puck von der blauen Linie in Richtung Tor, wo Cornel 109 Sekunden vor dem Ende der kleinen Hartgummischeibe die entscheidende Richtungsänderung ins Tor zum erneuten Ausgleich verpasste. Bei diesem Spielstand blieb es dann auch nach den sechzig regulären Minuten.
Daniel Fischbuch setzt den SchlusspunktIn der anaschließenden Verlängerung hätte Lassens Stockverlust fast zu einem Slapsticktreffer geführt, aber der völlig überraschte Jenike bügelte aus. Beider Teams belauerten sich, ließen aber auch kaum glasklare Chancen zu. Somit ging es ins Penaltyschießen. Für die Ice Tigers traf nur Graber, während Fischbuch zwei Penaltys verwandeln konnte.
Ice Tigers erwarten Köln, Roosters sind am Abend in Augsburg am StartAm Sonntag geht es für beide Teams weiter. Die Ice Tigers empfangen ab 14 Uhr die Kölner Haie. Iserlohn tritt im Abendspiel bei den Augsburger Panthern an.
StatistikTore: 0:1 (09:24) Heigl (Böttner/Barratt), 1:1 (10:13) Fischbuch (Lassen/Cornel), 1:2 (17:05) Spezia (Graber/Heigl) 5-4PP, 1:3 (19:54) Maier (Braun/Gerard), 1:4 (42:04) Graber, 2:4 (47:48) Thomas (Ugbekile/Cornel) 5-4PP, 3:4 (49:42) Thomas (Boland), 4:4 (51:39) Boland (Napravnik), 4:5 (55:35) Barratt, 5:5 (58:11) Cornel (Fischbuch), 6:5 (65:00) Fischbuch PEN
