Nicht nachlassen! ESV Buchloe will sich an diesem Wochenende die nÃ¤chsten Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erarbeiten

Buchloe. (chs) Kein Durchatmen darf des für den ESV Buchloe im Abstiegskampf um den Verbleib in Bayerns höchster Spielklasse, der Eishockey Bayernliga geben.

Denn nachdem die Buchloer am vergangenen Wochenende in den beiden Duellen gegen den EC Pfaffenhofen nur zwei Zähler erbeuten konnten, ist den Piraten zunächst einmal ein vorentscheidender Schritt in Richtung frühzeitiger Klassenerhalt missglückt. So heißt es nun an diesem Wochenende wieder alles reinzuwerfen und konzentrierter zu Werke zu gehen um die nötigen Punkte zu holen, damit man im Endspurt nicht noch weiter in Bedrängnis gerät. Die nächste Chance darauf haben die Buchloer am Freitag, wo es ab 20 Uhr zunächst zu den Schweinfurt Mighty Dogs geht. Am Sonntag steht anschließend das Heimspiel gegen die Devils Ulm/Neu-Ulm auf dem Programm (17 Uhr).

Sechs Partien sind noch zu absolvieren und somit noch ganze 18 Punkte zu holen. Entschieden ist also im Abstiegskampf noch lange nichts. Dabei hätten die Buchloer am vergangenen Wochenende eigentlich schon einen großen Schritt in Richtung vorzeitigen Ligaverbleib machen können. Doch nach der verdienten 4:8 Niederlage beim EC Pfaffenhofen ist der Abstand auf den Abstiegsrang wieder auf neun Punkte geschmolzen. Dort steht weiterhin das Schlusslicht Dorfen, das aber mit einem 3:2 Sieg über Schongau erstmalig nach langer Durststrecke wieder ein Lebenszeichen von sich gab und so die ersten Zähler einfahren konnte. So ist auch weiterhin noch alles offen und die Buchloer müssen weiter den vollen Fokus darauf legen, schnellstens die noch fehlenden Punkte zu holen, um eine Zitterpartie im Saisonfinale möglichst zu vermeiden. Derzeit liegen die Buchloer mit zwölf Zählern zwar weiter auf Tabellenrang vier, doch die Abstände auf die Verfolger sind weiter hauchdünn.

So auch auf den nächsten Gegner Schweinfurt, der mit zehn Punkten – und somit nur zwei weniger wie der ESV – derzeit Rang sieben und somit den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. Demnach dürfte die Buchloer bei den Mainfranken also nicht nur deswegen ein enger und heißer Tanz erwarten. Denn die Mighty Dogs haben die letzten vier Partien verloren und brennen vor eigenem Anhang sicherlich darauf diesen Negativtrend zu durchbrechen. Darunter war auch die 3:5 Hinspielniederlage des ERV in der Gennachstadt, die aber wie auch die anderen drei Niederlagen knapp und eng waren. Die Buchloer sollten also nicht nur wegen der langen Anreise von Beginn an hellwach sein, denn die Schweinfurter haben mit Dylan Hood und Tomas Cermak auch zwei Unterschiedspieler im Kader, die ein Match gerne mal im Allleingang entscheiden können.

Ein solches Duo hat auch der Sonntagsgegner, der VfE Ulm/Neu-Ulm, in seinen Reihen. Dominik Synek und Martin Podesva haben schließlich zusammen schon 18 Treffer in der Abstiegsrunde erzielt und Letzterer war als einziger Torschütze auch für die denkbar knappe 0:1 Hinspielniederlage der Buchloer in Ulm vor Kurzem verantwortlich. Das Team von Trainer Martin Jainz hat derweil schon vier Punkte mehr auf dem Konto wie die Buchloer und könnte bei optimalem Verlauf somit schon an diesem Wochenende theoretisch den vorzeitigen Klassenerhalt feiern. Damit das auch für die Pirates in greifbare Nähe rückt, brauchen die Buchloer an diesem Wochenende trotz der nicht einfachen Aufgaben am besten wieder viele Punkte, damit die dann noch folgenden vier Duell nicht noch zum Nervenspiel werden.

Noch freie Plätze im Fanbus am Freitag nach Schweinfurt

Für das Auswärtsspiel am Freitag in Schweinfurt wird noch einmal einen Fanbus die Mannschaft unterstützen, für den es noch freie Plätze gibt. Kurzentschlossene können sich weiterhin bei unserem 2. Vorstand Florian Warkus unter 01772315460 melden. Der Preis beträgt ca. 25 € pro Person und Abfahrt ist ca. gegen 15.30/15.45 Uhr am Eisstadion.

Und das ist am Wochenende außerdem in der Buchloer Sparkassenarena los:

Fr, 15.03.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Sa, 16.03.2024, 09-11 Uhr: Training Eiskunstlauf ESV Buchloe

Sa, 16.03.2024, 11:30 Uhr: U11 Leistungsklasse B: ESV Buchloe – HC Landsberg

So, 17.03.2024, 07-13:30 Uhr: Eisstock Stadtmeisterschaft

So, 17.03.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf