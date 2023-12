„Nicht besonders schÃ¶n, aber einfach und effektiv“ – EisbÃ¤ren bauen in Mannheim ihre AuswÃ¤rtsserie weiter aus

Artikel anhören Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Spiel dieses Wochenendes gewonnen und den achten Auswärtssieg in Serie gefeiert. Die...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben auch das zweite Spiel dieses Wochenendes gewonnen und den achten Auswärtssieg in Serie gefeiert.

Die Berliner setzten sich am Sonntagnachmittag im Klassiker der PENNY DEL bei den Adler Mannheim mit 3:1 durch. Für Eisbären-Cheftrainer Serge Aubin war es der 200. Sieg als Trainer in Deutschlands höchster Spielklasse.

Mannheim startete druckvoll in die Partie, die Berliner fanden aber in der Folge ihren Rhythmus und erspielten sich ebenfalls Chancen. Es ging jedoch ohne Treffer in die erste Pause. Das Mitteldrittel war geprägt von Abschlussmöglichkeiten und Strafzeiten auf beiden Seiten. Tobias Eder (39./4-4) sorgte dann kurz vor Ende des mittleren Spielabschnitts für die Führung der Gäste. Diese baute Patrice Cormier (42./PP1) zu Beginn des Schlussdrittels in Überzahl auf 2:0 aus. Jordan Swarz (54.) gelang in der Schlussphase der Anschluss für die Adler, aber Freddy Tiffels (60./PP1, EN) traf in der letzten Spielminute ins leere Mannheimer Tor zum 3:1-Endstand.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Ligaspiel am Freitag, den 8. Dezember. Dann ist der Hauptstadtclub zu Gast bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Wir sind etwas zurückhaltend in die Partie gestartet. Da wurden wir von Mannheim in unserer Defensivzone festgespielt. Nach ungefähr acht Minuten haben wir aber ein wenig Kontrolle übernommen. Wir haben dann zwar nicht besonders schön, aber einfach und effektiv gespielt. Im Mitteldrittel war unser Unterzahlspiel sehr gut. Jake Hildebrand hat stark gehalten. Wir konnten dann in Führung gehen und diese im Schlussabschnitt mit dem wichtigen Powerplay-Treffer direkt ausbauen. So kam das Momentum auf unsere Seite. Wir wussten aber, dass das Spiel noch nicht entschieden war. Nach Mannheims Anschlusstreffer sind wir ruhig geblieben und konnten mit dem Empty-Net-Tor für die Entscheidung sorgen. Das war ein großartiger Charaktersieg. Wir haben in der heutigen Partie viel gelernt.“

Frederik Tiffels (Stürmer Eisbären Berlin): „Es war ein sehr gutes Spiel. Die Stimmung war super, die Fans haben einen großen Anteil am Erfolg. Wir haben hart und konsequent gespielt. In Unterzahl haben wir einen sehr guten Job gemacht. Wir sind aggressiv in den Forecheck gegangen und haben den Gegner so nicht ins Drittel kommen lassen. Damit hatte Mannheim Probleme. Aber auch die Adler haben in Unterzahl gut verteidigt. Am Ende waren wir aber erfolgreich und konnten, wie bereits am Freitag, in Überzahl den entscheidenden Treffer erzielen. Nach den letzten Niederlagen haben uns die beiden Siege am Wochenende unheimlich gutgetan.“

Endergebnis

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Aufstellungen

Adler Mannheim: Tiefensee (Brückmann) – Jokipakka, Murray; Gildon, Holzer; Gilmour, Reul, Pilu – Bennett, Vey, Plachta; Gaudet, Szwarz, Fischbuch; Wolf, Loibl, Proske; Thiel, Eisenmenger, Hännikäinen – Trainer: Dallas Eakins

Eisbären Berlin: Hildebrand (Stettmer) – Melchiori, Ellis (A); Müller (C), Finkelstein; Geibel, Nowak – Noebels (A), Boychuk, Pföderl; Mik, Tiffels, Eder; Hördler, Cormier, Veilleux; Bartuli; Wiederer, Heim – Trainer: Serge Aubin

Tore

0:1 – 38:08 – Eder – 4-4

0:2 – 41:03 – Cormier (Pföderl, Ellis) – PP1

1:2 – 53:58 – Swarz (Gaudet, Gilmour) – EQ

1:3 – 59:02 – Tiffels – PP1, EN

Strafen

Adler Mannheim: 15 (2, 11, 2) Minuten – Eisbären Berlin: 12 (0, 12, 0) Minuten

Schiedsrichter Gordon Schukies, Sean MacFarlane (Jan Philipp Priebsch, Marius Wölzmüller)

Zuschauer 12.390

