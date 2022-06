Nicholas B. Jensen kÃ¼ndigt nach VertragsauflÃ¶sung bei den EisbÃ¤ren baldiges Wiedersehen an

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin und Verteidiger Nicholas B. Jensen haben sich auf eine vorzeitige Auflösung des noch laufenden Vertrages verständigt. Der Däne...

Der Däne verlässt den Hauptstadtclub somit mit sofortiger Wirkung. Jensen wechselte im Sommer 2021 nach Berlin und gewann mit den Eisbären in der abgelaufenen Saison die Deutsche Meisterschaft.

In der vergangenen Spielzeit 2021/22 absolvierte der Defensivspieler 48 Hauptrunden-Spiele für die Berliner, in denen er 2 Treffer erzielte sowie elf Assists verbuchte. In den Playoffs lief er in zehn Partien auf und steuerte eine weitere Torvorlage hinzu. Mit der dänischen Nationalmannschaft nahm der Linksschütze im Februar 2022 an den Olympischen Spielen in Peking teil und stieß mit seiner Mannschaft bis ins Viertelfinale vor. Zudem vertrat er sein Heimatland auch bei der kürzlich ausgetragenen Weltmeisterschaft in Finnland.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir bedanken uns bei Nicholas für sein Engagement für die Eisbären. Er hat sich direkt von Beginn an sehr gut in unsere Mannschaft integriert. Er hat stets alles für die Eisbären gegeben und einen großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft. Aufgrund der notwendigen Neuausrichtung bei der Kaderplanung wurde Nicholas‘ Vertrag im beiderseitigen Einverständnis aufgelöst. Ich wünsche ihm sowie seiner Familie nur das Beste für die Zukunft.“

„Meine Familie und ich möchten uns bei den Eisbären Berlin bedanken. Es war großartig, für die Eisbären spielen und die einzigartigen Berliner Fans erleben zu dürfen. Das tolle Jahr wurde mit dem Gewinn der Meisterschaft gekrönt. Wir werden uns aber bald auf dem Eis wiedersehen. Dann aber auf der anderen Seite“, meint Nicholas B. Jensen.

Mit dieser Personalentscheidung haben die Eisbären Berlin für die Spielzeit 2022/23 aktuell 22 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub sechs Ausländerlizenzen vergeben und noch fünf weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2022/23

Tor: Nikita Quapp, Tobias Ancicka

Abwehr: Morgan Ellis, Frank Hördler, Marco Nowak, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Julian Melchiori

Sturm: Jan Nijenhuis, Manuel Wiederer, Eric Hördler, Kevin Clark, Yannick Veilleux, Marco Baßler, Bennet Roßmy, Marcel Barinka, Maximilian Heim, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Matt White