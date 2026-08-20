NHL und FC Bayern München geben wegweisende mehrjährige Partnerschaft bekannt

New York / München. (PM NHL) Die National Hockey League (NHL) und der FC Bayern haben heute eine neuartige, strategische und mehrjährige Partnerschaft bekannt gegeben.

Ziel der Kooperation ist es, das Wachstum des Eishockeysports in Deutschland sowie die Entwicklung des FC Bayern in Nordamerika voranzutreiben, innovative Möglichkeiten zur Fanbindung zu schaffen und zwei der weltweit bekanntesten Sportmarken sowie deren leidenschaftliche Fangemeinden miteinander zu vernetzen. Diese einzigartige Zusammenarbeit mit dem FC Bayern ist Teil der langfristigen internationalen Wachstumsstrategie der NHL in Deutschland.

Die Partnerschaft, die heute an der Säbener Straße – dem erstklassigen Trainingszentrum des FC Bayern – im Beisein der deutschen NHL-Stars Leon Draisaitl und JJ Peterka sowie des FC-Bayern-Profis Alphonso Davies vorgestellt wurde, umfasst die Schaffung einer Plattform für sportartenübergreifende Zusammenarbeit, gesellschaftliches Engagement, Nachwuchsförderung und die Entwicklung eigener Inhalte. Durch eine Reihe von Initiativen werden die NHL und der FC Bayern gemeinsam daran arbeiten, neue Zielgruppen in Deutschland für Eishockey zu begeistern und gleichzeitig besondere Erlebnisse für die Fans beider Organisationen zu schaffen.

„Deutschland ist weiterhin einer der wichtigsten internationalen Wachstumsmärkte für die NHL, und der FC Bayern zählt zu den bekanntesten und angesehensten Sportmarken der Welt“, sagte Keith Wachtel, President, NHL Business. „Durch die Verbindung der Leidenschaft der NHL für Eishockey mit der außergewöhnlichen Reichweite und der engen Fanbindung des FC Bayern eröffnet sich uns eine enorme strategische Chance: Wir können mehr Menschen für unseren Sport begeistern, die Bindung zu bestehenden Fans vertiefen und einzigartige Erlebnisse schaffen.“

„Der FC Bayern ist dafür bekannt, immer wieder neue Wege zu gehen – und wir freuen uns sehr über diese besondere Partnerschaft mit der NHL. Durch die gemeinsame Entwicklung von Ideen mit einer der traditionsreichsten Ligen des Weltsports entstehen durch die Verbindung unserer jeweiligen Regionen einzigartige Synergien auf unterschiedlichsten Ebenen – im Sport und darüber hinaus. Wir schaffen eine Plattform, die beiden Partnern langfristigen Mehrwert bietet und neue Maßstäbe dafür setzt, was sportartenübergreifende Kooperationen bewirken können“, kommentierte Rouven Kasper, Vorstandsmitglied und CMO des FC Bayern.

Im Rahmen der Vereinbarung werden die NHL und der FC Bayern bei einer Reihe fanorientierter Initiativen zusammenarbeiten. Dazu gehören unter anderem Kampagnen in digitalen Medien und sozialen Netzwerken, gemeinsam gebrandete Inhalte und Merchandise-Angebote, Street-Hockey-Events in München, Public-Viewing-Veranstaltungen, Aktionen an Spieltagen in der Allianz Arena, Programme für den Nachwuchs, exklusive Hospitality-Erlebnisse sowie Networking-Veranstaltungen für Geschäftspartner. Zudem planen die Partner gemeinsame Auftritte von Spielern, interaktive Erlebnisse, Cross-Promotion-Kampagnen sowie weitere Initiativen zur Einbindung der Community und zum Storytelling, die unvergessliche Erlebnisse für Eishockey- und Fußballfans gleichermaßen schaffen sollen.

Bereits heute gab die NHL bekannt, dass sie im Rahmen der „2027 NHL Global Series Germany“ weitere Spiele der regulären NHL-Saison nach Deutschland bringen wird. München wird im SAP Garden zwei Spiele mit den Boston Bruins und dem gebürtigen Münchner JJ Peterka ausrichten, während in Köln in der Lanxess Arena Spiele mit den Edmonton Oilers und dem gebürtigen Kölner Leon Draisaitl stattfinden werden. In der kommenden NHL-Saison ist Düsseldorf Gastgeber der „2026 NHL Global Series Germany“: Am 18. und 20. Dezember 2026 finden im PSD Bank Dome zwei Spiele der regulären Saison zwischen den Ottawa Senators und den Chicago Blackhawks statt.

Weitere Informationen zur „2026 NHL Global Series Germany“ finden Sie unter NHL.com/GlobalSeriesGermany.

372 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht