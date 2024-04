NHL-Spieler Philipp Grubauer, John-Jason Peterka und Nico Sturm stoÃŸen zur Nationalmannschaft

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) wird in der kommenden Woche durch drei NHL-Spieler verstärkt. Torhüter Philipp Grubauer (Seattle...

München. (PM DEB) Die Männer-Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey-Bund e. V. (DEB) wird in der kommenden Woche durch drei NHL-Spieler verstärkt.

Torhüter Philipp Grubauer (Seattle Kraken) sowie die beiden Stürmer John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) und Nico Sturm (San José Sharks) schließen sich in der vierten WM-Vorbereitungsphase der DEB-Auswahl an.

Das Team von Bundestrainer Harold Kreis kommt am Mittwoch, den 1. Mai 2024 in Wolfsburg zusammen, um die abschließenden Länderspiele der WM-Vorbereitung gegen Frankreich zu bestreiten. Diese finden am Samstag, den 4. Mai in Wolfsburg (14:00 Uhr) und Montag, den 6. Mai 2024 in Weißwasser (19:30 Uhr) statt. Von Weißwasser aus begibt sich das Team auf den Weg in den WM-Spielort Ostrava (CZE). Dort steht am Freitag, den 10. Mai, das erste WM-Vorrundenspiel für die Nationalmannschaft auf dem Programm. Gegner ist die Slowakei, Spielbeginn ist 16:20 Uhr.

DEB-Sportdirektor Christian Künast: „Nachdem wir bereits ihre persönlichen Zusagen hatten, sind nun auch alle erforderlichen Formalitäten erledigt. Daher freuen wir uns, wenn JJ, Nico und Philipp ab der kommenden Woche bei uns sind und wir sie im Kreise der Nationalmannschaft empfangen werden. Sie werden ihre Persönlichkeiten und Qualitäten ins Team einbringen bei der unmittelbaren Vorbereitung auf die WM in Tschechien, die für uns ab Mittwoch in Wolfsburg und Weißwasser ansteht.“

Für das Spiel in Wolfsburg gibt es noch wenige Resttickets. Die Partie in Weißwasser ist ausverkauft. Zum DEB-Ticketshop: https://www.ticket-onlineshop.com/ols/deb/.

Beide Spiele werden live und kostenlos bei MagenaSport gezeigt.

Die WM-Vorbereitung der Männer-Nationalmannschaft im Überblick

11.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

13.04.2024 | 17:10 | Tschechien – Deutschland | 4:2 (1:1, 3:0, 0:1)

18.04.2024 | 19:30 | Deutschland – Slowakei | 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

20.04.2024 | 17:00 | Deutschland – Slowakei | 4:5 n.V. (0:1, 3:2, 1:1, 0:1)

25.04.2024 | 19:00 | Deutschland – Österreich | 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

27.04.2024 | 16:15 | Österreich – Deutschland in Zell am See (AUT)

04.05.2024 | 14:00 | Deutschland – Frankreich in Wolfsburg

06.05.2024 | 19:30 | Deutschland – Frankreich in Weißwasser