Der Utah Hockey Club (UHC) arbeitet hart daran, in seiner ersten Saison die Playoffs zu erreichen. Ihre Hoffnung auf den Stanley Cup könnte jedoch bis 2026 in Salt Lake City ruhen. David Pagnotta, Insider der National Hockey League (NHL), äußerte sich zu den Handelsplänen und Sommerzielen des Teams beim Aufbau seines Kaders.

Der Club liegt sechs Punkte hinter dem letzten Wildcard-Platz und liegt hinter den Calgary Flames und den Vancouver Canucks. Utah ist noch im Rennen, muss aber in den nächsten 29 Spielen gut spielen. Um eine große Chance zu haben, müssen sie mindestens 19 dieser Spiele gewinnen.

Fans des Vereins, darunter Stakes casino Deutschland Wettende denken, dass ein Gewinn nicht unmöglich ist, aber es wird hart. UHC wird voraussichtlich vor Herausforderungen stehen, da die Starspieler Sean Durzi und Logan Cooley erst nach dem Four Nations-Event, das vom 13. bis 20. Februar 2025 geplant ist, neu bewertet werden.

„Der Sieg heute Abend war riesig. Wir glauben immer noch fest daran. Wir schauen uns die Ergebnisse anderswo nicht an, aber wir wissen, dass Calgary verloren hat. „Wir wissen, dass Vancouver eins nach zwei vorne liegt“, sagte Utahs Cheftrainer Andre Tourigny nach dem Sieg über Philadelphia.

Tourigny sagte auch, dass es klar sei, dass möglicherweise Hilfe benötigt werde, um die Playoffs zu erreichen. Er teilte mit, dass der Weg des Teams zum Sieg nicht einfach war, aber er hofft, dass sie es durch starke Anstrengungen schaffen können.

Unter Berücksichtigung aller Faktoren teilte Pagnotta außerdem mit, dass der UHC an Plänen für eine stärkere Leistung in der nächsten Saison arbeitet. Sie wollen in freie Hand investieren, um ihr Team zu verbessern.

„Sie werden jetzt sehen, ob sie bedeutende Ergänzungen vornehmen können, und wenn es nicht klappt, wird es den Grundstein für mögliche Wechsel im Sommer und rund um den Draft legen, bevor es in die freie Agentur geht.“ Sie müssen eine Menge Geld verbrennen“, sagte Pagnotta.

Pagnotta glaubt, dass viele große Namen auf Utahs Radar stehen könnten, um ihre Playoff-Hoffnungen in der nächsten Saison zu verwirklichen. Er glaubt, dass die NHL-Stars Mikko Rantanen und Mitch Marner zu den Top-Zielen gehören. Es scheint auch, dass UHC möglicherweise bereit ist, Geld auszugeben, um hochkarätige Free Agents zu gewinnen, was sie für Rantanen und/oder Marner in den Kader bringen könnte, sollten sie am 1. Juli 2025 verfügbar sein.

Dylan Guenther treibt Utah HC zum Sieg gegen Blue Jackets

Der Utah Hockey Club (UHC) gewann mit 3:2, durch ein Last-Minute-Tor in der Verlängerung von Dylan Guenther. Dies geschah erneut bei ihrem Rückkampf mit den Columbus Blue Jackets am 6. Februar 2025. Ein großer Teil des Tores ist Torwart Connor Ingram zu verdanken, der erkannte, dass es seine beste Möglichkeit war, den Puck vom Netz fernzuhalten, indem er in den Anspielkreis stürmte.

Er schlug es vom Glas, um es freizumachen. Günther bemerkte das Spiel, schaffte es, den Puck von der Glasscheibe zu schnappen und punktete beim Abpraller. „Ich habe gesehen, dass sie im Abseits standen, also bin ich abgehauen und hatte etwas Glück, dass es zurückkam“, sagte Günther.

Auch wenn es großartig für Günther war, ein weiteres Highlight-Tor zu erzielen, wusste er doch, wie wichtig es ist, einen Weg zum Sieg zu finden. Damit hatte UHC in letzter Zeit Probleme. In sieben der letzten zehn Niederlagen verloren sie nur mit einem Tor Unterschied, konnten sich aber nicht durchsetzen und gewinnen.

Jetzt hat Utah Wege gefunden, zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Trainer sagen oft, dass Teams lernen müssen, wie man gewinnt, und genau das tut der UHC.

Während viele glauben, dass UHC noch viel Raum für Verbesserungen hat, sind die starken Anstrengungen des Teams Beweis genug für seinen starken Siegeswillen. Mit dieser brennenden Leidenschaft glauben die Fans, dass UHC das Zeug dazu hat, die Eishockeysaison 2025 zu dominieren.

