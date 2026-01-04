NHL: Leon Draisaitl und die Oilers kassieren zweite Pleite in Folge / Nico Sturm trifft für die Wild

Edmonton, AB. (EM / PM Oilers) Die Edmonton Oilers haben das zweite Spiel nacheinander verloren.

Gegen die Philadelphia Flyers unterlagen die Oilers daheim mit 2:5.

Connor McDavid baute seine ligaweit beste Punkteserie mit einem Tor und einem Assist auf 15 Spiele aus, doch die Edmonton Oilers konnten sich am Samstagnachmittag in der Rogers Place Arena nicht mehr von einem Drei-Tore-Rückstand im ersten Drittel erholen und unterlagen den Philadelphia Flyers mit 5:2.

Die Flyers erzielten im ersten Drittel innerhalb von 7:22 Minuten drei Tore, bevor McDavid 3:52 Minuten vor Drittelende sein 25. Saisontor erzielte und seinem Team damit eine gute Ausgangsposition für das zweite Drittel verschaffte, in dem der Kapitän dann auch noch einen Assist zum Powerplay-Tor von Evan Bouchard beisteuerte, das Philadelphia mit 3:2 in Führung brachte.

Verteidiger Nick Seeler stellte die Zwei-Tore-Führung 9:09 Minuten vor Schluss des letzten Drittels wieder her, bevor Owen Tippett mit einem Treffer ins leere Tor den Sieg der Flyers besiegelte und den Oilers damit die zweite Heimniederlage in Folge und die erste im Kalenderjahr 2026 beibrachte.

Verteidiger Spencer Stastney erklärte nach dem Spiel: „So haben wir uns das nicht vorgestellt, aber ich denke, wir werden morgen ins Training kommen, versuchen, eine Lösung zu finden und in Zukunft unser bestes Hockey zu spielen. Solche Phasen wird es immer wieder geben. Es ist nicht gut, es macht keinen Spaß, aber wir werden alles daransetzen, so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden.“

Torhüter Calvin Pickard wehrte bei der Niederlage 25 von 29 Schüssen ab, während Ryan Nugent-Hopkins einen Assist beisteuerte und nun bei 499 Assists in seiner Karriere steht.

Leon Draisaitl konnte sich bei 21:13 Minuten Eiszeit nicht in die Scorerliste eintragen.

Die Oilers sind am Dienstagabend wieder im Rogers Place im Einsatz, wenn sie die Nashville Predators empfangen.

Nico Sturm trifft für die Wild, Tim Stützle punktet

Titelverteidiger Florida kassierte am Samstag eine bittere 1:5 Pleite gegen die New York Rangers.

Nico Sturm konnte beim 5:2 Sieg seiner Minnesota Wild gegen Anaheim einen Treffer beisteuern. Für den 30-jährigen Augsburger war es das dritte Saisontor.

Ex-Bundestrainer Marcio Sturm feierte mit den Boston Bruins einen 3:2 Sieg nach Verlängerung gegen die Vancouver Canucks. Die Bruins und Sturm sind in der Atlantic Division auf Rang fünf.

Moritz Seider unterlag mit den Red Wings gegen Pittsburgh mit 4:1.

Tim Stützle konnte zum 4:2 Sieg seiner Senators gegen Winnipeg immerhin einen Assist beisteuern. Damit punktete der deutsche im zwölften Spiel in Folge.

JJ Peterka ging bei der 1:4 Niederlage gegen New Jersey leer aus.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!