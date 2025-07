Nach fast zwei Jahren verletzungsbedingter Auszeit: Legende Nicklas Bäckström wagt ein Comeback und will sich das Brynäs-Trikot wieder überstreifen

Gävle. (EM / PM Brynäs) Nach einer langen und erfolgreichen NHL-Karriere ist nun klar, dass Nicklas Bäckström bereit ist, ins Brynäs-Trikot zurückzukehren.

„Ich hatte immer das Gefühl, dass ich Brynäs irgendwann wieder vertreten möchte“, sagt Nicklas Bäckström.

Nicklas Bäckström ist nach insgesamt 18 Jahren in der NHL-Organisation der Washington Capitals nun auch ganz offiziell wieder ein Brynäs-Spieler.

„Die Liebe zu unserem Sport lässt mich wieder hier sitzen“

„Ich habe immer gespürt, dass ich Brynäs eines Tages wieder vertreten möchte, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ich habe schon lange den großen Wunsch verspürt, zu Brynäs zurückzukehren. Nach meiner Reha und fast zwei Saisons Spielpause fühle ich mich nun voller Energie, um zum zukünftigen Erfolg des Vereins beizutragen“, sagt Nicklas Bäckström.

Im Interview auf der Klubhomepage erklärt er: „Ich fühle mich großartig, mein Körper, das Skaten und die Physis fühlen sich gut. Nun habe ich endlich eine positive Rückmeldung der Mediziner bekommen. Natürlich waren die letzten beiden Jahre nicht optimal, aber ich schaue nun nach vorne. Die Liebe zu unserem Sport lässt mich wieder hier sitzen.“

Sein letztes Spiel hatte Bäckström Ende Oktober 2023 bestritten. Danach erklärte er, dass er aufgrund der anhaltenden Probleme an seiner linken Hüfte eine Auszeit vom Eishockey nehmen wolle.

Der mittlerweile 37-jährige Nicklas Bäckström verbrachte seine Jugend bei seinem Stammverein Valbo AIF und absolvierte wie viele andere den Aufstieg von der U16 bis in die A-Mannschaft – wo er in der Saison 04/05 sein Debüt gab. Er zeigte bereits sehr früh sein Talent, das ihn später bis in die Weltspitze des Eishockeys führen sollte.

Seit 2007 in Washington vom Talent zum Weltstar gereift

Im Jahr 2007 verließ er den Verein, um sein NHL-Abenteuer bei den Washington Capitals zu beginnen, die ihn im Jahr zuvor an Position vier der ersten Runde gedraftet hatten.

Fast zwei Jahrzehnte lang galt er als einer der besten Stürmer der NHL und war während seiner Zeit dort ein Topspieler der Liga. Bei den Washington Capitals war er stellvertretender Mannschaftskapitän und leistete einen wichtigen Beitrag zum Aufstieg der Organisation an die Ligaspitze.

Während seiner NHL-Karriere erzielte er 1033 Punkte (271+762) in 1105 Spielen der regulären Saison. Hinzu kamen 87 Punkte in insgesamt 139 Playoff-Spielen. 2018 gewann er schließlich den Stanley Cup und war ein wichtiger Teil dieses historischen Triumphs.

Sportdirektor Johan Alcé: „Er signalisiert, dass er hochmotiviert ist“

„Unser Wunsch und unsere Hoffnung war es natürlich immer, Nicklas wieder für Brynäs IF spielen zu sehen. Er signalisiert, dass er hochmotiviert ist, Teil unseres Weges zum zukünftigen Erfolg zu sein. Wenn ich das höre, empfinde ich Freude, Dankbarkeit und Stolz. Nicklas ist nicht nur einer der weltbesten Center aller Zeiten, sondern verfügt auch über eine Persönlichkeit und Führungsstärke auf und neben dem Eis, die ihn zu einem Vorbild für alles macht, wofür wir stehen“, sagt Sportdirektor Johan Alcén.

2x WM-Gold, 1x Olympia-Silber

Nicklas Bäckström war im Laufe seiner Karriere auch mit den Tre Kronor sehr erfolgreich. Insgesamt absolvierte er 60 internationale Einsätze und gewann zwei WM-Goldmedaillen und eine olympische Silbermedaille.

Der Vertrag mit Nicklas Bäckström läuft über ein Jahr plus Option auf ein weiteres Jahr. Er wird mit der Nummer 19 spielen. Jener Trikotnummer, die er schon in Brynäs und in der NHL trug.

Seine Karriere in Zahlen