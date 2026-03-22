NHL: Kurioses erstes NHL-Tor von Josh Samanski – Leon Draisaitl beim ehemaligen Bayern-Doc in Behandlung

Edmonton. (EM) Die Edmonton Oilers haben in der Nacht auf Sonntag ihr Spiel gegen die Tampa Ba Lightning mit 2:5 verloren.

Aus deutscher Sicht war es dennoch ein erfreulicher Abend, denn Josh Samanski konnte seinen ersten NHL-Treffer verbuchen. Der fiel allerdings auf kuriose Art und Weise. Im Gewusel an der Bande war Samanski als letzter Spieler der Oilers am Puck. Aus dem Pulk heraus beförderte Lightning Bjorkstrand die Scheibe mit der Rückhand vor das eigene Tor, wo dann obendrein Mitspieler Lilleberg den Puck auch noch ins Tor abfälschte. Sein erstes NHL-Tor vergisst wohl kein Spieler, auf so verrückte Weise aber noch viel weniger.

Just a BRUTAL own goal but Josh Samanski gets the credit and picks up his FIRST CAREER GOAL 🚨 pic.twitter.com/ZbhIBJQKt0 — Spittin‘ Chiclets (@spittinchiclets) March 22, 2026

Leon Draisaitl bis Dienstag bei Doc Müller-Wohlfahrt

Neues gibt es auch vom schmerzlich im Oilers-Team vermissten Leon Draisaitl.

Momentan befindet sich der 30- jährige in München, um sich einige Tage beim ehemaligen Mannschaftsarzt des FC Bayern München und der deutschen Fußball Nationalmannschaft, Dr. Hans Wilhelm Müller-Wohlfahrt behandeln zu lassen.

Während einer Stippvisite beim Spiel des FC Bayern gegen Union Berlin erklärte Leon Draisaitl gegenüber Sky: „Ich bin bei Herrn Müller-Wohlfahrt die nächsten Tage in Behandlung und bin bis Dienstag hier.“

Und weiter mit Blick auf ein mögliches Comeback in den NHL-Playoffs: „Es wird mit Sicherheit ein paar Wochen dauern, das steht fest. Aber ich hoffe, dass wir lange genug spielen, damit ich irgendwann noch einmal helfen kann.“