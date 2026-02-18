NHL feiert am 13.-14. März den ersten „Hockey Day in Germany“

Düsseldorf. (PM D–Sports / SKY) Um die wachsende Popularität des Eishockeys in Deutschland zu feiern, veranstaltet die National Hockey League (NHL) am 13. und 14. März den ersten „Hockey Day in Germany“.

Ziel der Initiative ist es, das Land im Zeichen des Eishockeysports in all seinen Facetten zusammenzubringen Im Mittelpunkt des „Hockey Day in Germany“ stehen der “NHL Saturday presented by Fastenal” auf Sky Sport mit der Übertragung der Partie der Anaheim Ducks gegen die Ottawa Senators sowie eine Live-Veranstaltung in Düsseldorf.

Der „Hockey Day in Germany” in Düsseldorf bietet zwei Tage lang familienfreundlichen Spaß auf dem Gustaf-Gründgens-Platz, am 13. März von 17 bis 21 Uhr und am 14. März von 11 bis 21 Uhr. Die Veranstaltung in Düsseldorf ist kostenlos und umfasst:

– Fotomöglichkeiten mit dem Stanley Cup, der ältesten und angesehensten Trophäe im Profisport

– NHL Global Fan Tour mit 20 verschiedenen interaktiven Aktivitäten rund um das Thema Eishockey, darunter Eishockey-Geschicklichkeitswettbewerbe, EA SPORTS NHL-Stationen, Bubble Hockey und eine – Kids Korner mit Malvorlagen der beliebten Maskottchen der Liga

– Quiz, Fan-Wettbewerbe und Showcases von lokalen Communities

– Möglichkeit zum Kauf von offiziellem NHL-Merchandise sowie einer Auswahl an Speisen und Getränken

– Sky Sport-Studio Crew vor Ort mit Live-Vorberichterstattung und Kommentar von Sky-Experte Patrick Köppchen und Kommentator Olivier Zwartyes

– Public Viewing Party von Sky Sport’s “NHL Saturday presented by Fastenal” mit Übertragung des Spiels Anaheim Ducks gegen Ottawa Senators um 13 Uhr ET / 18 Uhr MEZ

Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor der Landeshauptstadt Düsseldorf: „Die NHL ist im Eishockey das Maß aller Dinge. Dass der erste NHL Hockey Day in Deutschland im März hier bei uns in Düsseldorf stattfindet, ist dem intensiven Engagement von D.SPORTS zu verdanken – und eine großartige Nachricht für alle Eishockey-Fans in der Stadt und der gesamten Region. Den Stanley Cup aus nächster Nähe erleben zu können, ist eine seltene Gelegenheit. Uns erwartet ein buntes Wochenende, das ganz im Zeichen des Eishockeys steht.“

Fans in ganz Deutschland können sich auf den “NHL Saturday presented by Fastenal” auf Sky Sport freuen, bei dem Olympionike Tim Stützle und die Ottawa Senators in der Primetime gegen die Anaheim Ducks antreten. Sky Sport wird auch über den „Hockey Day in Germany“ auf dem Gustaf-Gründgens-Platz berichten.

Weitere Informationen und aktuelle Neuigkeiten zum „Hockey Day in Germany“ finden Fans unter @NHLde auf Instagram und @NHLde auf X oder auf NHL.com/de/HockeyDayGermany. Fans können sich mit dem offiziellen Hashtag #HockeyDay an den Gesprächen in den sozialen Medien beteiligen.