NHL-Erfahrung mit EVL-Vergangenheit fÃ¼r den Trainerstab: Christoph Schubert wird neuer â€žCoâ€œ

Landshut. (PM EVL) Der EV Landshut hat sein Trainerteam für die bevorstehende DEL2-Saison komplettiert – mit einem überaus prominenten Namen: Christoph Schubert wird neuer Co-Trainer am Gutenbergweg, wo er einst 1999 in der Oberliga seine aktive Karriere begann, die ihn in der Folge über die damaligen München Barons in die NHL führte.

Dort absolvierte der Verteidiger für die Ottawa Senators und die Atlanta Thrashers insgesamt 315 Spiele. Nun stößt der 42-Jährige zum EVL-Trainerstab unter der Regie von Chefcoach Heiko Vogler.

Dieser freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen „Co“ und die enorme Expertise, die er mitbringt: „Christoph Schubert“, betont Heiko Vogler, „hat in der besten Liga der Welt gespielt und will seine Erfahrungen jetzt auch als Trainer weitergeben. Mit seiner Erfahrung aus fast 320 NHL-Spielen erhoffe ich mir vor allem für unsere jungen Spieler einen positiven Schub. Es ist schon was Besonderes, wenn eine Persönlichkeit wie er die Kabine betritt. Er ist sehr selbstreflektierend und hat von Anfang an großes Interesse gezeigt, nach Landshut zu kommen. Schubi will diese Chance, die wir ihm geben, unbedingt nutzen. Wir haben oft miteinander telefoniert und unsere Ideen ausgetauscht. Er war sehr angetan von der Art und Weise, wie wir hier gemeinsam arbeiten wollen. Ich freue mich darauf mit ihm, Ilari Näckel und Adrian Schelenz in unserem Trainerteam in die neue Saison zu gehen.“

Christoph Schubert, zuletzt Cheftrainer beim Nord-Oberligisten Duisburg, sieht der Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte ebenfalls mit Zuversicht und Tatendrang entgegen: „Ich freue mich unglaublich, dass ich dorthin zurückkehren kann, wo für mich in Sachen Eishockey alles begonnen hat.“ Neben der Oberliga-Meisterschaft in seiner Debüt-Saison erinnert er sich besonders gerne an sein erstes Länderspiel, das er mit 18 Jahren in Landshut gegen Kanada bestritt.

Nun hat Christoph Schubert richtig Lust, auch hinter der Bande am Gutenbergweg Spuren zu hinterlassen. „Ich hatte mit Heiko sehr gute, sehr intensive, sehr vertrauensvolle Gespräche, in denen es einfach Klick gemacht hat.“ Der neue „Co“ beschreibt sich selbst als Trainer, der „offen, ehrlich und sehr kommunikativ“ mit den Spielern umgeht. „Ich möchte“, betont Christoph Schubert, „meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen!“

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2024/25 (Stand: 4. August 2024)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl;

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch (N/EC Bad Nauheim), Tobias Echtler, Dominik Groß, Nick Pageau, Michael Reich, John Rogl, Andreas Schwarz, Luca Zitterbart; Sturm: Linus Brandl (FL), Jack Doremus (N/Bietigheim Steelers), Robin Drothen, Tor Immo (N/Dukla Trencin), Robert Kneisler (N/Grizzlys Wolfsburg), Julian Kornelli, Jesse Koskenkorva, Jakob Mayenschein, Edwin Schitz, Luis Scheibengraber (N/EV Landshut U20), Tobias Schwarz (FL), Simon Seidl (FL), David Stieler, Yannick Wenzel (N/Löwen Frankfurt), Benjamin Zientek, David Zucker.