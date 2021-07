NHL-Erfahrung auf der Goalieposition der Black Wings

Linz. (PM BWL) Die Black Wings können sich mit dem Torhüter Jared Coreau einigen und den Schlussmann für die nächste Saison unter Vertrag nehmen....

Neben etlichen Einsätzen in der NHL für die Detroit Red Wings kann der 29-Jährige auf die Erfahrung aus 247 Spielen in der AHL zurückgreifen. Erst letzte Saison wagte der Kanadier den Sprung über den großen Teich und spielte bei den Bratislava Capitals seine erste Saison in Europa.

„Ich freue mich sehr, dass wir so schnell einen Ersatz für Jussi finden konnten. Wir waren tatsächlich daran interessiert, Jared im Mai zu verpflichten, aber er beschloss zu warten, um einige potenzielle Optionen in Nordamerika zu erkunden. Zum Glück für uns hat er vor Kurzem entschieden nach Europa zurückzukehren. Das war das perfekte Timing für uns und Baumi arbeitete schnell daran, ihn unter Vertrag zu nehmen. Jared hat uns letzte Saison mit seinem ruhigen, felsenfesten Spiel beeindruckt. Sein Stil passt ausgezeichnet zu Jürgens Methoden sowie zu dem Defensivsystem, dass wir spielen wollen.“ –Dan Ceman, Trainer Black Wings

„Auf der Torhüterposition wurden wir kurzfristig dazu gezwungen zu reagieren und da wir uns auf eine gewisse Art von Schlussmann festgelegt hatten war es wichtig, dass wir einen Ersatz finden, der körperlich ähnlich gebaut ist wie Jussi. Wir sind froh, dass er sich nun entschieden hat sich den Black Wings anzuschließen.“ -Gregor Baumgartner, Gm Black Wings

Momentaner Kader – Saison 2021/2022

Torhüter:

Jared Coreau (neu)

Thomas Höneckl (neu)

Luca Egger

Verteidiger:

Josh Roach

Gerd Kragl

Chris Rumble (neu)

Maxim Lamarche (neu)

Laurin Müller

Raphael Wolf (neu)

Ramon Schnetzer (Neu)

Blaž Gregorc (neu)

Stürmer:

Brian Lebler

Rafael Rotter (neu)

Andreas Kristler

Will Pelletier

Alexander Lahoda

Dragan Umićević

Stefan Gaffal

Marco Brucker

Julian Pusnik

Emilio Romig (neu)

Niklas Bretschneider

Jakob Mitsch

Kai Kantola (neu)

Stefan Freunschlag