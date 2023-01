NHL-Draft nach Langnau: Die SCL Tigers verpflichten Verteidiger-Talent Brian Zanetti

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten das junge Verteidiger-Talent Brian Zanetti (19) für die kommenden beiden Jahre bis Ende der Saison 2024/25. Brian...

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten das junge Verteidiger-Talent Brian Zanetti (19) für die kommenden beiden Jahre bis Ende der Saison 2024/25.

Brian Zanetti (190 cm, 87 kg) ist in Lugano ausgebildet worden und wurde 2021 von den Philadelphia Flyers (NHL) in der vierten Runde an Position 110 gedraftet. Vergangenen Herbst absolvierte Zanetti die Saisonvorbereitung mit den Flyers, ist dann allerdings beim Trainingscamp vorerst aus dem Kader gestrichen worden. Derzeit bestreitet der 19-jährige Verteidiger seine zweite Saison für die Peterborough Petes in der Ontario Hockey League (OHL), eine der drei kanadischen Top-Juniorenligen. Dort hat er bislang 87 Spiele bestritten und dabei 32 Punkte erreicht (7 Tore, 25 Assists).

Der Junioren-Nationalverteidiger, der letzten Dezember seine dritte Junioren-Weltmeisterschaft bestritt, wechselt auf die nächste Saison für zwei Jahre zu den SCL Tigers.

Pascal Müller, Leiter Sport, freut sich sehr über diesen Transfer: „Es ist ein wichtiges und starkes Zeichen für die Tigers-Organisation, dass sich ein so junges und ambitioniertes Talent für uns entscheidet. Er hat das Vertrauen in uns, dass wir für ihn die beste sportliche Adresse sind und auch mit dem Erweiterungsbau mit 2. Eisfeld und Athletikhalle spannende Perspektiven bieten können“. „Mein Ziel ist nach wie vor die NHL und ich sehe für meinen nächsten Entwicklungsschritt bei den SCL Tigers als ambitionierter Ausbildungsclub die besten sportlichen Voraussetzungen“, sagt Brian Zanetti und ergänzt, „intensive Gespräche mit allen Club-Verantwortlichen haben mich von diesem Wechsel überzeugt.“ Brian Zanetti unterzeichnet bei den SCL Tigers einen Zweijahresvertrag bis im Frühjahr 2025.

635 Thema Videobeweis Beim Videobewies kam es jüngst zu Fehlentscheidungen. Sollten die Schiedsrichter in der DEL zusätzliche Unterstützung aus dem "Game-Center" in Neuss durch einen "Video-Referee" erhalten? 100% Ja, das wäre bei strittigen Szenen sinnvoll. Ja; Wenn genug Personal und Geld dafür vorhanden sind Nein, Fehler sind dadurch weiterhin möglich. Keine Meinung