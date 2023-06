NHL Draft 2023: Vorfreude bei David Reinbacher / Ian Scherzer darf hoffen

Wien. (PM ÖEHV) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01:00 Uhr MESZ) wird die erste Runde im NHL Draft 2023 in Nashville im...

Wien. (PM ÖEHV) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (01:00 Uhr MESZ) wird die erste Runde im NHL Draft 2023 in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee über die Bühne gehen.

Ganz oben auf sämtlichen Listen steht David Reinbacher. Dass der Verteidiger in der ersten Runde gedraftet wird, ist nach Expertenmeinung fix. Einige trauen dem Vorarlberger zu, sogar die bisherige Topmarke von Thomas Vanek, der seinerzeit auf Position 5 gedraftet wurde, zu unterbieten. Reinbacher selbst zeigt sich gewohnt zurückhaltend, blickt dem Draft voller Vorfreude entgegen. Neben dem Vorarlberger darf sich mit Ian Scherzer ein weiterer Österreicher Hoffnungen machen, gepickt zu werden.

„Es ist natürlich eine große Ehre, aber ich denke, wir sehen was am 28. auf der Tafel steht, wer dort als erstes gezogen wird. Es sind auch viele andere gute Verteidiger im Draft“, gibt David Reinbacher auf den Umstand zu Protokoll, dass er unter sämtlichen Verteidigern auf Position 1 gehandelt wird.

Dass die NHL das große Ziel ist, daraus macht der 18-Jährige kein Hehl: „Die NHL ist für jedes Kind ein Traum!“ Diesem Traum ist David Reinbacher nun ganz nah. Beim Combine war der 1,89m große Verteidiger bei nahezu sämtlichen Teams gefragt. „Die Erfahrungen an der Combine waren ganz speziell. Man lernt neue Leute kennen, alles ist auf Englisch, was auch sehr herausfordernd ist, aber es ist ein einmaliges Erlebnis, das sehr sehr schön war“, schwärmt der Vorarlberger von dieser Erfahrung.

Ins Rampenlicht spielte sich David Reinbacher in der Schweizer Liga wie auch im U20 und A-Nationalteam. Die U20 WM nutzte auch Ian Scherzer für sich, der in wenigen Tagen seinen 18. Geburtstag feiert. Als sogenannter „Under Ager“ war Scherzer im Mutterland des Eishockeys mit dabei, stürmte vergangene Saison in der U20 von Rögle BK aus Schweden.

Der noch 17-Jährige sieht dem Draft gelassen entgegen: „Ich gehe ohne Erwartungen rein, rechne heuer nicht damit gedraftet zu werden.“ Dabei listet ihn das NHL Central Scouting auf Rang 85 unter allen Spielern aus Europa. Zum Combine war Scherzer in diesem Jahr nicht eingeladen, absolvierte dafür per Telefon einige Interviews.

Einen klaren Plan, wie es ohne gedraftet zu werden in den kommenden Jahren weitergeht, hat Ian Scherzer bereits: „Ich werde auch kommende Saison für Rögle BK spielen und dann in den USA aufs College gehen. Ich will mich sowohl als Spieler wie auch als Mensch weiterentwickeln.“ Seinen Platz an der Miami University in Oxford im US-Bundesstaat Ohio, wo er für die sogenannten Redhawks in der College-Liga NCAA spielen wird, hat Scherzer bereits. Was auch immer der kommende Draft bringt, den Traum NHL verfolgt der 17-Jährige zielstrebig und konsequent. Und dann gibt es ja auch noch ein nächstes und übernächstes Jahr…

Die vorläufige Draft-Reihenfolge

1. Chicago Blackhawks

2. Anaheim Ducks

3. Columbus Blue Jackets

4. San Jose Sharks

5. Montreal Canadiens

6. Arizona Coyotes

7. Philadelphia Flyers

8. Washington Capitals

9. Detroit Red Wings

10. St. Louis Blues

11. Vancouver Canucks

12. Arizona Coyotes (von Ottawa Senators)

13. Buffalo Sabres

14. Pittsburgh Penguins

15. Nashville Predators

16. Calgary Flames

17. Detroit Red Wings (von New York Islanders via Vancouver Canucks)

18. Winnipeg Jets

19. Chicago Blackhawks (von Tampa Bay Lightning)

20. Seattle Kraken

21. Minnesota Wild

22. Philadelphia Flyers

23. New York Rangers

24. Nashville Predators (von Edmonton Oilers)

25. St. Louis Blues (von Toronto Maple Leafs)

26. San Jose Sharks (von New Jersey Devils)

27. Colorado Avalanche

28. Toronto Maple Leafs (von Boston Bruins via Washington Capitals)

29. St. Louis Blues (von Dallas Stars via New York Rangers)

30. Carolina Hurricanes

31. Montral Canadians (von Florida Panthers)

32. Vegas Golden Knights

________________________________________

2917 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.