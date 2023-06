NHL Draft 2023: Montreal Canadiens picken David Reinbacher an Nummer fünf

Wien. (PM ÖEHV) Die Montreal Canadiens wählten ÖEHV-Verteidiger David Reinbacher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im NHL Entry Draft 2023 in der...

Wien. (PM ÖEHV) Die Montreal Canadiens wählten ÖEHV-Verteidiger David Reinbacher in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im NHL Entry Draft 2023 in der Bridgestone Arena von Nashville im US-Bundesstaat Tennessee in der ersten Runde an fünfter Stelle.

Damit ist Reinbacher der am höchsten ausgewählte österreichische Verteidiger in der Geschichte des NHL-Drafts.

Lange musste der 18-jährige Voralberger beim NHL Entry Draft 2023 in der Bridgestone Arena in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee nicht warten. Nachdem Connor Bedard wie erwartet von den Chicago Blackhawks als First Overall Pick gewählt worden war, die Anheim Ducks den schwedischen Center Leo Carlsson als Nummer zwei gezogen hatten, die Columbus Blue Jackets mit Adam Fantilli und die San Jose Sharks mit William Smith ebenfalls jeweils einen Centerstürmer ausgewählt hatten, wurde Reinbacher vom NHL-Rekordchampion Montreal Canadiens (24 Mal Stanley Cup Sieger) an Nummer fünf gepickt.

Reinbacher, der nach genau 20 Jahren den bisher höchsten österreichischen NHL-Draft von Thomas Vanek – der Steirer war 2003 von den Buffalo Sabres ebenfalls in der ersten Runde an fünfter Stelle ausgewählt worden – egalisiert hatte, stellte sich den Fans bereits im Canadiens-Trikot mit der Nummer 23 in einem kurzen Statement auf Twitter vor: „Guten Tag, ich heiße David! Ich kann es nicht erwarten, nach Montreal zurückzukommen, ich war schon einmal dort, ich kann es nicht erwarten, euch Fans zu sehen!“

Der 1,89 Meter große Rechtsschütze, der zuletzt bei der WM in Tampere das rot-weiß-rote Jersey trug und mit Österreich den Klassenerhalt schaffte, ist der an höchster Position gedraftete ÖEHV-Verteidiger in der Geschichte des NHL-Drafts und zugleich der am höchsten gedraftete Verteidiger im diesjährigen Draft.

Thomas Vanek gratuliert seinem Landsmann zum NHL-Draft

Thomas Vanek war es auch, der Reinbacher via kanadischem TV-Sender Sportsnet zum erfolgreichen NHL-Draft Glückwünsche übermittelte: „David, gratuliere, dass du in der ersten Runde gedraftet wurdest. Es ist immer speziell und großartig, wenn ein österreichischer Kollege an so hoher Position ausgewählt wird! Guter Job, ich wünsche dir alles Gute!“ Reinbacher ist erst der fünfte österreichische Erstrundendraft und wurde wie Thomas Vanek, der 2014 selbst kurz das Canadiens-Trikot überstreifte, so früh gezogen. Marco Kasper wurde 2022 als Nummer acht von den Detroit Red Wings ausgewählt, Marco Rossi 2020 als Nummer neun von Minnesota Wild und Michael Grabner wurde 2006 als Nummer 14 von den Vancouver Canucks gepickt.

Und Reinbacher ist nach Vinzenz Rohrer der zweite Vorarlberger, an dem die Montreal Canadiens nun die Rechte besitzen. Rohrer war im Jahr 2022 von den Habs in der dritten Runde an insgesamt 75. Stelle ausgewählt worden. Der Stürmer wechselt in dieser Saison für zwei Jahre zu den ZSC Lions nach Zürich.

