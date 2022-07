NHL Draft 2022: Vinzenz Rohrer von den MontrÃ©al Canadiens gedraftet

Anzeige Wien. (PMEM) Der NHL Draft 2022 ist aus österreichischer Sicht ein großer Erfolg und sorgt für Emotionen: Nach dem frühen Pick von Marco...

Wien. (PMEM) Der NHL Draft 2022 ist aus österreichischer Sicht ein großer Erfolg und sorgt für Emotionen: Nach dem frühen Pick von Marco Kasper durch die Detroit Red Wings am Donnerstag wurde ÖEHV-Stürmer Vinzenz Rohrer am Freitag im Bell Centre von Montréal in der dritten Runde vom Gastgeber Montréal Canadiens gedraftet.

Vinzenz Rohrer wurde von den Montréal Canadiens in der dritten Runde an zehnter Stelle und als insgesamt 75. Pick ausgewählt und ist nach Marco Rossi, der im Oktober 2020 von Minnesota Wild in der ersten Runde an neunter Position gezogen wurde, der zweite Vorarlberger, der binnen 21 Monaten von einem NHL-Klub gedraftet wurde.

Der 17-Jährige gebürtige Feldkircher spielte in der Ontario Hockey League bei den Ottawa 67’s groß auf, machte in 64 Grunddurchgangs-Spielen 48 Punkte (25 Tore und 23 Assists) sowie in den Playoffs vier Punkte (ein Tor, drei Vorlagen) und war auch bei der wegen COVID 19 abgebrochenen U20-WM in Kanada mit seiner unbekümmerten Spielweise einer der auffälligsten Cracks im rot-weiß-roten Dress.

Die Canadiens gewannen 24 Mal den Stanley Cup und sind damit Rekordchampion der NHL. Der letzte Titel ist allerdings schon länger her, 1992/1993 holten die „Habs“ zuletzt den Stanley Cup. 2021 stand das Team um Stargoalie Carey Price im Finale, verloren aber die Best-Of-Seven-Serie gegen Tampa Bay Lightning mit 1:4. Die Canadiens tragen ihre Heimspiele seit 1996 im erwähnten Bell Centre, einer 21.273 Fans fassenden Arena aus, der 2022 Austragungsort des NHL Drafts ist.

Montréal hatte am Vortag den First Overall Draft Pick des NHL Draft 2022 und zog den slowakischen linken Flügelstürmer Juraj Slafkovsky.

Marco Kasper schon einen Tag zuvor von den Detroit Red Wings ausgewählt

Seinen große emotionalen Moment im Bell Centre von Montréal hatte ÖEHV-Nationalspieler Marco Kasper schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Der Center wurde von den Detroit Red Wings in der ersten Runde des NHL Drafts 2022 an Nummer acht gepickt. Red Wings General Manager und NHL-Legende Steve Yzerman verlautbarte den Draft des Klagenfurters. Seitdem ist der 18-Jährige ein gefragter Mann. Alleine sein Instagram-Account hat in den letzten Stunden seit der Bekanntgabe über 2.000 neue Follower, Tendenz steigend.

In den sozialen Kanälen der Red Wings ist Kasper der Mann der Stunde und wird immer wieder gut in Szene gesetzt. Mit seinen sympathischen Auftritten erobert die österreichische NHL-Hoffnung die Fans in der Motor-City und Hockeytown im US-Bundesstaat Michigan im Sturm.

