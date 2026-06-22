NHL: Brady Tkachuk vereint sich mit seinem Bruder nach Trade von den Ottawa Senators zu den Florida Panthers

Ottawa. (PM NHL) Brady Tkachuk schließt sich in Südflorida seinem Bruder Matthew an.

Brady wurde am Sonntag von den Ottawa Senators zu den Florida Panthers getradet. Die Senators erhielten die Picks an Position 9 und 25 für den NHL Draft 2026, einen weiteren Erstrunden-Pick (unter bestimmten Bedingungen) für den NHL Draft 2029 sowie einen Zweitrunden-Pick für den NHL Draft 2027. Der Pick an Position 25 war zuvor am selben Tag von den Panthers im Rahmen eines Deals mit den Seattle Kraken für Stürmer Mackie Samoskevich erworben worden.

Brady erzielte in dieser Saison in 60 Spielen der regulären Saison für die Senators 59 Scorerpunkte (22 Tore, 37 Assists). In vier Spielen der Stanley-Cup-Playoffs, in denen Ottawa in der ersten Runde der Eastern Conference von den späteren Cup-Siegern, den Carolina Hurricanes, mit einem „Sweep“ (0:4-Niederlagenserie) besiegt wurde, blieb er ohne Punkt.

„Brady ist ein dynamischer Wettkämpfer und einer der körperlich stärksten und unermüdlichsten Stürmer der Liga“, sagte Panthers-General-Manager Bill Zito. „Er gilt als bewährte Führungspersönlichkeit und ist genau der Spielertyp, den wir in unserer Kabine haben wollen. Er ist bestrebt seine Mitspieler sowohl auf als auch neben dem Eis besser zu machen. Wir freuen uns sehr, Brady in Südflorida in unserem Team willkommen zu heißen, während wir weiter auf den Gewinn der Meisterschaft hinarbeiten.“ Der 26-jährige Stürmer, der die vergangenen fünf Spielzeiten als Kapitän von Ottawa verbrachte, hat noch zwei Jahre Restlaufzeit bei einem Siebenjahresvertrag über 57,5 ​​Millionen US-Dollar (durchschnittlicher Jahreswert: 8,214 Millionen US-Dollar), den er am 14. Oktober 2021 unterzeichnet hatte.

Brady, der 2018 im NHL-Draft an vierter Stelle von den Senators ausgewählt wurde, kommt auf 463 Punkte (213 Tore, 250 Assists) in 572 Spielen der regulären Saison sowie sieben Punkte (vier Tore, drei Assists) in 10 Playoff-Partien.

„Dies war keine Entscheidung, die wir uns leicht gemacht haben, aber letztendlich haben wir das getan, was wir für die langfristige Zukunft unseres Eishockeyclubs für das Beste hielten“, sagte Ottawas General Manager Steve Staios. „Wir verfügen nun über Spielraum unter der Gehaltsobergrenze sowie Draft-Kapital und werden aktiv daran arbeiten, unseren Kader zu verbessern.“

Im April wurde ein Wechsel noch dementiert

Der Transfer am Sonntag erfolgt weniger als zwei Monate, nachdem Brady erklärt hatte, er sei „voll und ganz“ den Senators verpflichtet.

„Ich habe das Gefühl, diese Frage schon hunderte Male beantwortet zu haben“, sagte Brady am 29. April, vier Tage nachdem Ottawa gegen Carolina ausgeschieden war. „Ich habe so etwas nie gezeigt oder gesagt – nichts dergleichen ist je über meine Lippen gekommen –, und ehrlich gesagt wird es langsam frustrierend. Es lenkt nur ab.“

„Ich stehe voll hinter dieser Mannschaft und dieser Stadt, und dieses Gerede lenkt einfach nur ab. Es ist frustrierend, damit umgehen zu müssen.“

Auch Staios hatte die Spekulationen, Brady könnte in der kommenden Saison für ein anderes Team spielen, seinerzeit als „Unsinn“ bezeichnet.

„Ich lese das nicht. Ich beschäftige mich nicht damit“, sagte Staios. „Wir wissen, was wir intern haben. Wir pflegen eine hervorragende Kommunikation mit unseren Spielern, daher konzentrieren wir uns nicht wirklich darauf. Ich meine, das Thema kommt sehr oft auf. Es gab bisher keinerlei Gespräche oder Überlegungen in diese Richtung.“ Dennoch wird Brady nun in der kommenden Saison erstmals gemeinsam mit seinem Bruder in der NHL spielen.

Brady Tkachuks Karriere in Zahlen

Source: Brady Tkachuk @ Elite Prospects

Matthew Tkachuk noch bis 2030 vertraglich an Florida gebunden

Matthew Tkachuk hat die vergangenen vier Spielzeiten bei den Panthers verbracht, nachdem er am 22. Juli 2022 im Rahmen eines spektakulären Tauschgeschäfts von den Calgary Flames verpflichtet worden war. Bei diesem Deal gab Florida die Stürmer Jonathan Huberdeau und Cole Schwindt, den Verteidiger MacKenzie Weegar sowie ein bedingtes Erstrunden-Wahlrecht für den NHL-Draft 2025 an Calgary ab.

Ebenfalls im Zuge dieses Tauschs unterzeichnete Matthew einen Achtjahresvertrag, der bis zum Ende der Saison 2029/30 läuft.

In seinen ersten drei Spielzeiten bei den Panthers erreichte das Team jeweils das Stanley-Cup-Finale und gewann dabei 2024 sowie 2025 zwei Meisterschaften in Folge. In der aktuellen Saison verpasste Florida (Bilanz: 40-38-4) nach einem siebten Platz in der Atlantic Division die Play-offs.

Matthew, der 2016 von den Flames an sechster Stelle gedraftet wurde, kommt in der regulären Saison auf 670 Punkte (253 Tore, 417 Assists) aus 673 Spielen für Calgary und Florida sowie auf 84 Punkte (32 Tore, 52 Assists) in 94 Play-off-Partien. Seit seinem Wechsel zu den Panthers erzielte der 28-Jährige 288 Punkte (101 Tore, 187 Assists) in 242 Spielen der regulären Saison und 69 Punkte (25 Tore, 44 Assists) in 67 Play-off-Spielen.

Matthew Tkachuks Karriere in Zahlen

Source: Matthew Tkachuk @ Elite Prospects

Brady und Matthew spielten schon gemeinsam in einem Team

Auch wenn die kommende Saison das erste Mal sein wird, dass die Tkachuk-Brüder gemeinsam in der NHL auflaufen, ist es nicht das erste Mal, dass sie im selben Team spielen.

Brady und Matthew traten bereits beim „4-Nations Face-Off“ im Februar 2025 sowie bei den Olympischen Spielen in Mailand (ebenfalls im Februar 2025) für das Team USA an und verhalfen den Amerikanern dabei zum ersten Goldmedaillengewinn seit 1980. Brady verbuchte in sechs olympischen Spielen fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists), während Matthew in denselben sechs Partien sechs Assists beisteuerte.

279 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro