NHL: Alexandre Texier wieder in Europa?

Anzeige Alexandre verfügt über sehr gute Puckfähigkeiten und kann sich sowohl in der Offensivzone als auch bei Höchstgeschwindigkeit in den Verkehr hinein- und herauswinden.Er...

Anzeige

Alexandre verfügt über sehr gute Puckfähigkeiten und kann sich sowohl in der Offensivzone als auch bei Höchstgeschwindigkeit in den Verkehr hinein- und herauswinden.Er greift die Spieler frontal an und setzt seine Hände und seinen Absprung ein, um sie herauszufordern…guter Schuss aus der Mitteldistanz…erfahrener Stürmer mit gutem MotorIn diesem Artikel, wir werden über seine wahrscheinliche Rückkehr nach Europa sprechen.

Highlight Wer ist Alexandre Texier

Texier wurde komplett im Verein Brûleurs de loups de Grenoble ausgebildet und beginnt seine Profikarriere am Tag seines 17. Lebensjahres bei den Ducs de Dijon. Er wurde regelmäßig in die französische Jugend-,und Seniorennationalmannschaft desselben Jahres gewählt, doch eine Verletzung in einem Vorbereitungsspiel für die in Frankreich organisierte Weltmeisterschaft hinderte ihn daran. Am 24. Juni 2017 wurde er von den Columbus Blue Jackets an 45. Stelle ausgewählt und war damit der erste Franzose, der in einem NHL-Draft ausgewählt wurde, während er in der Ligue Magnus spielte.

Highlight den Saison von Texier 2021/2022

Texiers aktuelle Saison ist voller Action und vor allem Gerüchte.Wenn Sie an Wettseiten interessiert sind . hier finden ein paar Ratschlage .

Ursachen der Texier-Urlaub

Die alptraumhafte Saison für Alexandre Texier geht weiter. Der junge Stürmer war aus persönlichen Gründen garantiert auf unbestimmte Zeit von den Columbus Blue Jackets beurlaubt. Der 22-jährige Texier hat seit Januar aufgrund eines Fingerbruchs, der eine erfolgreiche Saison unterbrach, nicht mehr gespielt. Er erzielte in 36 Spielen 11 Tore und 20 Punkte, bevor ihn eine Verletzung aus dem Team warf, ohne dass es ein konkretes Datum für seine Rückkehr gab. Nun, mit dieser persönlichen Niederlage, ist es nicht ganz klar, wann Texier wieder für die Blue Jackets auf dem Eis stehen wird. Der junge französische Stürmer hat in seiner bisherigen NHL-Karriere mit 123 Spielen 22 Tore und 39 Punkte erzielt, nachdem er 2019 als Teenager auf die Bühne gestürmt war. Er wurde 2022-23 mit einer Obergrenze von 1,525 Millionen Dollar unterschrieben und war auch in einigen kommerziellen Spekulationen enthalten, obwohl das Team nie darauf erpicht schien, ihn zu verlegen. Etwas wie das sollte all diese Spekulationen auf Eis legen, da die Blaujacken und der Rest des Eishockeys Texier unterstützen, während er diese Zeit durchmacht.

Gerücht über seine Rückkehr nach Europa

Alexandre Texier, der derzeit an einer Handverletzung leidet, wird in der kommenden Saison für die Columbus Blue Jackets auflaufen und im Herbst zwei Spiele in Europa bestreiten. Die nordamerikanische Eishockeyliga (NHL) gab am Donnerstag bekannt, dass mehrere Spiele der regulären Saison in Europa stattfinden werden, genauer gesagt in Tampere, Finnland. Ein Land, das der Grenobler sehr gut kennt, da er zwei Spielzeiten lang in KalPa (2017-2019) spielte, bevor er in die größte Liga der Welt wechselte.Wenn die -Pandemie nicht wieder aufflammt, wären es die ersten NHL-Spiele, die seit 2019 in Europa ausgetragen werden. Darüber hinaus sind für die Nashville Predators am 3. Oktober in Bern gegen den FC Bern und für die San José Sharks in Berlin gegen den EHC Eisbaren ebenfalls Exhibition-Spiele geplant.

167 In dieser Saison werden die Playoffs im Modus "best of Five" ausgespielt. Zukünftig wieder im Modus "best of Seven". Welcher Modus gefällt Ihnen besser? Best of Five Best of Seven

+18 Glücksspiel kann süchtig machen.

Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe

Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung“.

Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!

Anzeige