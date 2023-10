Neuzugang zum Saisonstart – GEG erwartet Herne zum ersten Heimspiel

Artikel anhören Am Samstagabend, 14.10. startet die GEG mit einem Heimspiel gegen Liga-Neuling Herner EV 1b in die Landesliga-Saison 2023/24. Erstes Bully im Grefrather...

Am Samstagabend, 14.10. startet die GEG mit einem Heimspiel gegen Liga-Neuling Herner EV 1b in die Landesliga-Saison 2023/24.

Erstes Bully im Grefrather EisSport & EventPark ist um 19:30 Uhr. Kurz vor Saisonbeginn gibt es noch einmal Veränderung im Kader der Blau-Gelben. Stürmer Bennet Schroll verlässt das Team. Mit Tim Schröder wechselt nochmal ein Oberliga-erfahrener Verteidiger vom EV Duisburg an die Niers.

Alles ist angerichtet beim Grefrath Phoenix. Nach einer intensiven Saisonvorbereitung mit vier Testspiel-Begegnungen beginnt am Samstagabend endlich auch wieder der sportliche Wettkampf um Tore, Punkte und Siege. Gemeinsam mit den Teams aus Rheine, Moers, Dinslaken, Bergkamen, sowie den 1b-Vertretungen aus Hamm, Neuss und Herne gilt es in einer Einfachrunde jeweils mit Hin- und Rückspiel eine möglichst gute Ausgangsposition für die im Februar beginnenden Play-Offs zu erreichen.

Die GEG hat über die Sommermonate intensiv an den Grundlagen für die Saison gearbeitet und zudem mit zahlreichen Neuzugängen ihren Kader sowohl in Breite als auch in der Tiefe verstärkt. GEG-Trainer Joschua Schmitz sieht seine Jungs gut aufgestellt für die Runde in der er neben seinen Grefrath Phoenix vor allem die Black Tigers Moers, die Teams aus Hamm und Bergkamen, sowie den Vorjahres-Finalisten Rheine Ice Cats zum Favoritenkreis rechnet.

Eher schwierig einzuschätzen ist hingegen Grefraths Gegner am Samstagabend. Der Herner EV 1b geht als Aufsteiger aus der Bezirksliga mit einem jungen und hungrigen Team in die Saison, welches sicherlich für die eine oder andere Überraschung gut sein wird. Joschua Schmitz erwartet zum Saisonauftakt eine intensive Begegnung, möchte mit seinen Grefrather Jungs vor heimischem Publikum jedoch unbedingt die Oberhand behalten und mit einem Sieg erfolgreich in die Spielzeit starten. „Wir sind gut vorbereitet, müssen gegen Herne aber von Anfang an konzentriert unseren Match-Plan einhalten. In der Vorbereitung haben wir schon vieles richtig gemacht. Daran gilt es anzuknöpfen. Jedoch sind Meisterschaftsspiele eine ganz andere Angelegenheit. In der Liga erwarte ich ein enges Rennen um die vorderen Plätze. Bei insgesamt 14 Vorrundenspielen dürfen wir uns daher nicht all zu viele Fehler leisten und müssen Spiel für Spiel versuchen unsere Punkte einzusammeln“, so Schmitz.

Keine Frage – Die ersten drei Zähler sollen bereits am Samstagabend aufs Grefrather Punktekonto wandern. Für den Saisonauftakt gegen die Ruhrstädter hofft das Team dabei erneut auf die Unterstützung der Zuschauer und Fans, welche in der Vorsaison und auch beim zurückliegenden Heim-Test gegen Troisdorf wieder verstärkt den Weg in die schmucke Grefrather Eissporthalle gefunden hatten. Es hat sich offenbar rumgesprochen, dass an der Niers wieder attraktiver Eishockeysport geboten wird. Auch in diesem Jahr dürfen die Besucherinnen und Besucher wieder selbst über die Höhe ihres Eintrittsgeldes bestimmen. Weiterhin gilt bei allen Heimspielen des Grefrath Phoenix „Pay what you want!“ bei freier Sitzplatzwahl.

Zum Liga-Start nicht mehr dabei sein wird Stürmer Bennet Schroll. Der 22-jährige Stürmer war in der kompletten Vorbereitung nicht zum Einsatz gekommen und verlässt die GEG nun endgültig mit unbekanntem Ziel. „Ich halte sehr viel von Bennet’s spielerischen Fähigkeiten“, so Joschua Schmitz, der als Coach und sportlicher Leiter beim Phoenix sowohl für das Training als auch die Mannschaftszusammenstellung verantwortlich ist. Schmitz weiter: „Leider hat mich Bennet im Sommer und auch zuletzt in der Zeit der Saisonvorbereitung nicht davon überzeugen können, dass er den Kaderplatz unbedingt haben möchte. Im Moment passt es einfach nicht, so dass ich mich entschieden habe, dass es eine Veränderung geben soll. Ich danke Bennet für seinen bisherigen Einsatz für den Grefrath Phoenix und wünsche ihm alles erdenklich Gute für seine weitere sportliche Zukunft“.

Nicht als Ersatz für den offensiven Bennet Schroll, jedoch als Verstärkung für die Defensive stößt mit Verteidiger Tim Schröder ein achter Neuzugang zum Kader. Der 21-Jährige begann mit dem Eishockey sogar bei der Grefrather EG, wechselte dann mit 14 Jahren jedoch zum EV Duisburg und durchlief dort sämtliche Altersspielklassen bis hin zur 1. Mannschaft der Füchse, für die er auf 28 Oberliga-Einsätze kam. Auch für dieses Jahr war Schröder fest für den Duisburger Oberliga-Kader eingeplant. Um sich mehr auf die Berufsausbildung konzentrieren zu können, hat sich der gebürtige Viersener jedoch gegen die äußerst zeitintensive dritthöchste Spielklasse entschieden und erst kürzlich bei den Füchsen um Freigabe gebeten. Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an die Füchse und Geschäftsführer Tom Södler, welche äußerst fair einen schnellen und unkomplizierten Wechsel ermöglicht haben.

Joschua Schmitz sieht in dem neuen Defensivspezialisten eine enorme Verstärkung für sein Team: „Tim ist ein brutal schneller und sehr athletischer Verteidiger mit gutem Auge und guter Spielidee. Mit ihm gewinnen wir nochmal sehr viel Qualität und damit zusätzliche Optionen für unser Defensivspiel hinzu“. Schröder wird künftig mit der Rückennummer 93 auflaufen und gegen Herne seinen Einstand im Phoenix-Trikot geben.

Damit steht Schmitz für den Saisonauftakt am Samstagabend ein breiter Kader zur Verfügung. Fehlen werden jedoch die Verteidiger Benedikt Pricken und Julius Krölls. Beide konnten in der vergangenen Woche berufsbedingt nicht trainieren. Für Yorck Löwenstein käme ein Einsatz nach einer leichten Oberkörperverletzung noch zu früh, wird aber voraussichtlich in der kommenden Woche wieder zur Verfügung stehen.

Es kann also endlich losgehen. Es ist ‚Eiszeit‘ an der Grefrather Stadionstraße.

Die Begegnung:

Grefrath Phoenix vs. Herner EV 1b (Samstag, 14.10.2023, 19:30 Uhr)

