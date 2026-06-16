Neuzugang von MoDo aus der HockeyAllsvenskan: Center–Position beim HC Pustertal besetzt

Bruneck. (PM HCP) Der Kader des HC Falkensteiner Pustertal 2026/27 nimmt immer konkretere Formen an.

Neben den bekannten Gesichtern der letzten Saison und vorangegangenen Jahren dürfen sich die HCP – Fans natürlich auch auf das eine oder andere absolut neue Gesicht freuen.

Einer dieser Neu-Einkäufe hört auf den Namen Gerry Fitzgerald. Der Kanadier ist Mittelstürmer und mit dem europäischen Eishockey bekannt. Nicht weniger als 6 Saisons hat der 32-jährige Kanadier in der schwedischen Allsvenskan – Liga bestritten.

Vorher nahm der Offensiv-Spezialist den Umweg der Universitäts-Jahre zum Profi-Eishockey. Als Führungsspieler der Bemidji State Uni folgte der direkte Einstieg in die AHL (Iowa Wild). 2019/20 spielte er bei Lehigh Valley Phantoms (AHL) übrigens mit den Ex-HCP-Cracks Reece Willcox und Greg Carey.

2020 folgte dann der Wechsel nach Europa. In der 2. Liga Schwedens produzierte Fitzgerald über die Jahre in 288 Spielen nicht weniger als 233 Punkte. Nun folgt der Sprung nach Italien in die ICE Hockey League zum letztjährigen Finalisten.

Der Mittelstürmer wird beim HC Falkensteiner Pustertal die Trikot-Nummer 91 erhalten und sagt: „Die Möglichkeit, im Pustertal zu spielen und Teil einer Gemeinschaft zu werden, die Eishockey so sehr lebt, hat mich extrem gereizt. Der HCP hat einen ausgezeichneten Ruf, eine leidenschaftliche Fanbasis und steckt große Bemühungen darin, wieder ein konkurrenzfähiges Team aufzubauen, was mich sehr beeindruckt hat. Mein Ziel ist es, dem Team auf jede erdenkliche Weise zu helfen, Spiele zu gewinnen. Persönlich möchte ich aber vor allem in jedem Spiel konstant meine Leistung bringen und ein guter Teamkollege sein. Ich habe viel über die unglaubliche Atmosphäre und die Leidenschaft der Fans hier in Bruneck gehört, weshalb ich mich riesig darauf freue, für euch Puschtra zu spielen!“

Statement Trainer Jason Jaspers: „Wir freuen uns sehr auf Gerry, den wir schon länger auf unserem Radar hatten. Er wird einen sehr wichtigen Beitrag im Powerplay leisten, ist mit einem super Schuss ausgestattet und ein exzellenter Skater, der sich immer in den Dienst der Mannschaft stellt. Er hat bewiesen, dass er für viele Tore und Punkte gut ist und wird sich mit seiner Einstellung hervorragend in unsere Mannschaft eingliedern.

Kader Update

Tor: Eddie Pasquale, Colin Furlong

Verteidigung: Daniel Glira, Markus Lauridsen, Austin Osmanski, Di Tomaso

Sturm: Cole Bardreau, Henry Bowlby, Austin Rueschhoff, Alex Ierullo, Alan Lobis, JC Lipon, Luciano Zandegiacomo, Luke Moncada, Tommy Purdeller, Gunnarwolfe Fontaine, Gerry Fitzgerald

154 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro