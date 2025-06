Neuzugang Stanislav Dietz bringt sechs Jahre DEL-Erfahrung mit nach Landshut

Lasndshut. (PM EVL) Die Verteidigung des EV Landshut bekommt erstklassigen Zuwachs: Vom DEL-Club Iserlohn Roosters wechselt Stanislav Dietz an den Gutenbergweg.

Insgesamt bringt der 34-jährige deutsch-tschechische Abwehrspieler die Erfahrung von sechs Spielzeiten in der höchsten deutschen Liga mit, in denen er zuvor drei bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven und zwei bei den Kölner Haien aktiv war.

Der 1,92 Meter große und 89 Kilo schwere Neuzugang wurde in seiner Heimatstadt Pisek ausgebildet und spielte bis 2019 in der tschechischen Extraliga, ehe er nach Deutschland kam, wo er insgesamt 301 Partien in der DEL absolvierte. Nun geht er erstmals für einen DEL2-Club aufs Eis. „Wir freuen uns sehr“, betont der Sportliche Leiter Max Brandl, „dass es uns gelungen ist, Stanislav von einem Wechsel zum EVL zu überzeugen. Er bringt enorm viel Erfahrung mit, ist ein technisch versierter Verteidiger mit einem guten ersten Pass und guter Schussqualität.“

Schon in Köln hat Dietz unter dem jetzigen EVL-Chefcoach Uwe Krupp gespielt – „wir wissen beide, wie unsere Zusammenarbeit funktioniert und was wir voneinander erwarten können“, bekräftigt der Neuzugang. Zu seinen Gründen für den Wechsel nach Landshut sagt Stanislav Dietz: „Der EVL hat hohe Ambitionen, ich hatte sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und war auch schon zwei Tage hier, um mir das Stadion und die Infrastruktur anzuschauen. Alles hat einen richtig guten Eindruck auf mich gemacht, so dass es eine leichte Entscheidung war, nach Landshut zu kommen.“

Mit einem Schmunzeln fügt er hinzu: „In meinen sechs Jahren in Deutschland hatte ich nie das Glück, bei einem Club im schönen Bayern zu spielen, jetzt hat es geklappt. Und ich weiß, was für eine traditionsreiche Eishockeystadt Landshut ist!“ Dort will Stanislav Dietz in den nächsten beiden Spielzeiten seinen Beitrag zu einem erfolgreichen Abschneiden der Rot-Weißen leisten, er hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 27. Juni 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Stanislav Dietz (N/Iserlohn Roosters), Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Seonwoo Park (N/Selber Wölfe), Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), David Stieler, Yannick Wenzel.

