Neuzugang Seonwoo Park: Junger MittelstÃ¼rmer mit Torgefahr fÃ¼r den EVL

Nächster Neuzugang für den EV Landshut: Von den Selber Wölfen kommt mit Seonwoo Park ein 1,87 Meter großer und 87 Kilo schwerer Mittelstürmer, von dem man sich am Gutenbergweg in der Saison 2025/26 und perspektivisch auch darüber hinaus wichtige Akzente verspricht.

Der 20-Jährige, der koreanische Wurzeln und seit letztem Jahr einen deutschen Pass hat, unterschrieb beim EVL einen Ein-Jahres-Vertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

Wie Max Brandl, Sportlicher Leiter des EVL, berichtet, hat er Seonwoo Park schon seit geraumer Zeit als interessanten Spieler im Auge. „Er ist mir immer wieder aufgefallen“, betont Brandl und charakterisiert den Neuzugang als „groß, stabil, physisch präsent“ und zudem als einen Angreifer, „der weiß, wo das Tor steht“. Letzte Saison kam Park in den 34 Hauptrundenspielen der DEL2 auf zehn Scorerpunkte (fünf Tore, fünf Assists) und trug sich dabei in drei der vier Duelle von Selb gegen den EVL in die Scorerwertung ein. Ein Jahr zuvor sammelte er für die U20 von Dresden in der DNL in 45 Partien 54 Punkte (22 Tore, 32 Assists).

Seonwoo Park sagt zu seinem Wechsel: „Ich habe mich für den EVL entschieden, weil ich hier die besten Voraussetzungen sehe, mich sportlich und persönlich weiterzuentwickeln. Das Team und die Spielweise mit schnellem und körperbetontem Eishockey passt sehr gut zu meinen Vorstellungen. Der Club bietet eine starke Perspektive und ein ambitioniertes Umfeld. Außerdem hörte ich von ehemaligen Spielern viel Positives über Landshut – das hat meine Entscheidung zusätzlich bestärkt. Mein Ziel ist es, konstant gute Leistungen zu bringen und mich stetig zu verbessern. Dabei möchte ich eine gute Rolle einnehmen und Verantwortung übernehmen, um dem Team zu helfen, den höchstmöglichen Tabellenplatz zu erreichen.“

Der Kader des EV Landshut für die DEL2-Saison 2025/26 (Stand: 16. Juni 2025)

Tor: Jonas Langmann, Philipp Dietl.

Verteidigung: Wade Bergman, Alexander Dersch, Andreas Schwarz, Finn Serikow (N/Blue Devils Weiden).

Sturm: David Elsner (N/Blue Devils Weiden), Tor Immo, Julian Kornelli, Tobias Lindberg (N/Eispiraten Crimmitschau), Jakob Mayenschein, Seonwoo Park (N/Selber Wölfe), Pascal Steck (N/EC Bad Nauheim), Yannick Wenzel.

