Neuzugang: Jesse Roach stürmt für Leipzig

Leipzig. (PM IceFighters) Vom Süd-Oberligisten SC Riessersee wechselt Jesse Roach zur kommenden Saison nach Leipzig. Der 29-jährige Deutsch-Kanadier ist sowohl im Sturm als auch in der Verteidigung einsetzbar.

„Wir planen mit Jesse als Stürmer. Er geht dorthin, wo es weh tut. Das hat uns in der vergangenen Spielzeit oftmals gefehlt. Neben seinen Gardemaßen, die er einbringt, verfügt er über eine hohe Flexibilität im Spielsystem und soll in unserem Kader eine Führungsrolle einnehmen“, sagt Leipzigs Geschäftsführer und sportlicher Leiter André Schilbach.

Der 1,95 m große und 100 kg schwere Rechtsschütze stammt aus der kanadischen Provinz British Columbia und hat in der WHL (Western Hockey League) u.a. für die Vancouver Giants und Edmonton Oil Kings gespielt. Nach weiteren Stationen in Kanada wechselte Leipzigs Neuzugang 2021 in die Oberliga Nord zu den Hammer Eisbären. Es folgten zwei Stationen in der DEL2 (Bayreuth, Freiburg) sowie in der Saison 2024/2025 in Bietigheim. Mit den Steelers konnte er seinerzeit den Aufstieg in die DEL2 feiern. Im damaligen Playoff-Viertelfinale traf er unter anderem auf seinen zukünftigen Arbeitgeber KSW IceFighters und punktete in jener Serie auch gegen Leipzig. In der vergangenen Saison stand Jesse Roach für den SC Riessersee auf dem Eis – zunächst als Verteidiger und im weiteren Saisonverlauf als Stürmer.

Stürmer Chad Bassen und Goalie-Coach Oliver Eriksson verlassen die KSW IceFighters Leipzig

Der 42-jährige Deutsch-Kanadier Chad Bassen war im vergangenen Sommer nach Leipzig gewechselt, absolvierte in der vergangenen Saison 46 Pflichtspiele für das Leipziger Oberligateam und konnte dabei 32 Scorerpunkte erzielen.

„Chad war sowohl im Training als auch bei den Spielen ein Vorbild mit Blick auf Einstellung, Fitness und Leistungsbereitschaft – ein wahrer Musterprofi. Gerade für unsere jüngeren Spieler war er aufgrund seines großen Erfahrungsschatzes enorm wichtig. Wir sind dankbar, dass wir in der abgelaufenen Saison davon profitieren konnten und wünschen Chad alles Gute“, so André Schilbach, Geschäftsführer und sportlicher Leiter der KSW IceFighters Leipzig.

Torwarttrainer Oliver Eriksson verlässt Leipzig nach zwei Saisons ebenfalls.

„Oliver hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, wie er uns mitgeteilt hat. Aber er folgt letztendlich dem reizvollen Ruf in seine schwedische Heimat und wird dort bei einem Zweitligisten anheuern. Unsere Torhüter haben gern mit ihm zusammengearbeitet und er hat dem Torwartspiel bei unseren KSW IceFighters viele neue und gute Impulse verliehen. Wir danken Oliver für seinen Einsatz und seinen kompetenten Input bei uns und wünschen ihm viel Erfolg an seiner neuen Wirkungsstätte“, sagt André Schilbach.