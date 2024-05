Neuzugang ist ein alter Bekannter: Sebastian Busch kehrt zurück

Erding. (PM Gladiatorsd) Mit Sebastian Busch holen die Erding Gladiators ein Eigengewächs aus dem Eishockey-Ruhestand zurück aufs Eis. Bevor es den 31-Jährigen in die...

Erding. (PM Gladiatorsd) Mit Sebastian Busch holen die Erding Gladiators ein Eigengewächs aus dem Eishockey-Ruhestand zurück aufs Eis.

Bevor es den 31-Jährigen in die Jugendabteilung des EV Landshut zog, begann er seine Laufbahn im Nachwuchs des TSV Erding. Nach über 400 Zweitligaspiele und mehr als 150 Scorerpunkt für Bayreuth und Landshut ging es vor der Saison 2021/2022 zurück in die Heimat. Dort wurde er auf Anhieb Leistungsträger und verbuchte in 67 Spiele starke 94 Scorerpunkte.

“Wir freuen uns, dass Sebastian wieder angreifen will. Er wird uns mit seiner Erfahrung enorm weiterhelfen. Er kennt noch nahezu alle Spieler und wird daher kaum Eingewöhnungszeit benötigen”, so der sportliche Leiter David Whitney.

“In dem Jahr Pause habe ich gemerkt, dass ich noch mit dem Eishockeyfieber infiziert bin. Als die Anfrage des TSV kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich will dem Team helfen, die Ziele zu erreichen – ich bin bereit”, so Busch zu seinem Comeback.