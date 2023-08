Neuzugang in der GeschÃ¤ftsstelle des SC Riessersee

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bereits Anfang Juli hat die Geschäftsstelle des SC Riessersee Zuwachs erhalten. Anna Eisenrieder übernimmt ab sofort den Bereich Sponsoring...

Artikel anhören Artikel anhören

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bereits Anfang Juli hat die Geschäftsstelle des SC Riessersee Zuwachs erhalten.

Anna Eisenrieder übernimmt ab sofort den Bereich Sponsoring & Events und unterstützt das bisherige Geschäftsstellenteam rund um Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener: „Wir sind sehr glücklich, dass wir mit Anna Eisenrieder eine weitere Mitarbeiterin mit enormer Motivation und großer Expertise für unser Geschäftsstellenteam gewinnen konnten. Anna wird ab sofort eine kompetente Ansprechpartnerin für alle unsere Partner und Sponsoren sein. Zudem wird Anna Ihre Erfahrungen bei unserer zukünftigen Events- und Spieltagsplanungen einbringen. Das Sponsoring und unsere Fans tragen den größten Anteil an unseren Einnahmen bei und ich bin mir sicher, dass wir mit Anna Eisenrieder unser Potenzial weiter ausbauen können und mit ihren Ideen unseren Riesserseer Weg erfolgreich beschreiten werden.“, sagt SCR-Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener.

Bereits seit Anfang Juli ist die 31-jährige Anna Eisenrieder Teil des Geschäftsstellenteams. Nach ihrem Studium in Sport-, Event- und Medienmanagement durfte die gebürtige Münchnerin in einigen großen Unternehmen im Bereich Vertrieb & Events zahlreiche Erfahrungen sammeln und wird ihre gesammelte Expertise zukünftig beim SC Riessersee einbringen: „Seit fünf Jahren lebe ich mittlerweile in Garmisch-Partenkirchen und habe in dieser Zeit bereits des Öfteren die Heimspiele des SCR besucht. Der SCR ist einer der traditionsreichsten Eishockeystandorte Deutschlands mit enorm viel Potenzial. In den vergangenen Jahren hat der Verein bereits einige große Schritte in die richtige Richtung gemacht. Ich freue mich nun darauf meine Erfahrungen aber auch neue Ideen in diesen großartigen Verein einbringen zu dürfen, um den Riesserseer Weg in Zukunft aktiv mitzugestalten.“, freut sich Anna Eisenrieder auf die neue Aufgabe beim SC Riessersee.

2610 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten