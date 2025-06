Neuzugang in der Defensive: Simon Stowasser wird ein Fuchs

Weißwasser/O.L. (PM Füchse) Die Defensive wird verstärkt: Mit Simon Stowasser begrüßen die Lausitzer Füchse einen jungen, aber bereits abgezockten Verteidiger im Fuchsbau.

Der 23-Jährige wechselt von den Selber Wölfen nach Weißwasser und bringt trotz seines jungen Alters nicht nur wertvolle Erfahrung aus der DEL und DEL2 mit, sondern auch internationale Erfahrung im Trikot der deutschen Nachwuchsnationalmannschaften.

Der gebürtige Kaufbeurer durchlief die Nachwuchsabteilungen des ESV Kaufbeuren und der Jungadler Mannheim und empfahl sich früh für höhere Aufgaben. Bereits in jungen Jahren lief er für die U17-, U18- und U20-Auswahlen des DEB auf und sammelte bei internationalen Turnieren wichtige Erfahrungen. Es folgten Stationen in der DEL bei den Fischtown Pinguins sowie in der DEL2 bei Teams wie Landshut, Freiburg und zuletzt Selb. Mit einer Größe von 1,85 m und einem Gewicht von 82 kg ist der Linksschütze ein beweglicher Verteidiger, der durch solides Stellungsspiel und gutes Aufbauspiel überzeugt. In seiner bisherigen Karriere absolvierte er über 220 Pflichtspiele im Seniorenbereich und entwickelte sich dabei zu einem verlässlichen Akteur in der Abwehr.

Statement von Jens Baxmann, Sportlicher Leiter der Lausitzer Füchse: „Simon ist ein junger, läuferisch starker Verteidiger, der bereits über Erfahrung verfügt und bei dem wir weiteres Entwicklungspotenzial sehen. Er soll eine zuverlässige Stütze unserer Defensive werden und wir freuen uns, dass er sich für den Weg mit den Füchsen entschieden hat.“

Simon Stowasser: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison das Trikot eines so traditionsreichen Clubs tragen zu dürfen. Es ist immer etwas Besonderes, für einen Verein zu spielen, der in der Stadt und der gesamten Region einen so hohen Stellenwert genießt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison bestreiten werden – und ich kann es kaum erwarten, im August loszulegen.“

Der aktuelle Füchsekader der Saison 2025/26

Tor: Anthony Morrone, Pascal Seidel

Sturm: Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, Charlie Jahnke, Alexander Dosch, Eric Valentin, Tom Knobloch, Louis Anders, John Broda, Filip Reisnecker, Alexis D’Aoust

Verteidigung: Marlon Braun, Tim Sezemsky, Tim Heyter, Eric Hjorth, Kyle Havlena, Simon Stowasser

Headcoach: Christof Kreutzer|

Co-Trainer: André Mücke|

Torwart-Trainer: Frantisek Gistr

