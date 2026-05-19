Neuzugang in der Defensive: Maxi Kolb kommt nach Memmingen

Memmingen. (mfr). Der ECDC Memmingen hat mit Maximilian Kolb einen weiteren Neuzugang verpflichtet.

Die Indians sichern sich die Dienste des 28 Jahre alten Allgäuers, der die Erfahrung von über 450 DEL2-Partien vorweisen kann. Er wechselt aus Weiden in die Maustadt.

Nach Dominik Meisinger und Leon Fern können die Memminger Indians den dritten Verteidiger für die kommende Spielzeit vorstellen. Maxi Kolb kommt von den Blue Devils aus Weiden nach Memmingen und soll die Defensive der Indianer verstärken. Der 28 Jahre alte Abwehrspieler lief in den letzten drei Jahren in der Oberpfalz auf, zuvor war er u.a. in Dresden und Ravensburg aktiv. Kolb, geboren und ausgebildet in Füssen, hat bereits mehr als 450 Spiele in der DEL2 absolviert und gilt als äußerst zuverlässiger Defender. In den letzten neun Jahren lief er ausschließlich in der zweithöchsten deutschen Spielklasse auf, abgesehen von einem Jahr, in welchem er mit Weiden die Oberliga-Meisterschaft feiern konnte. Obwohl er in der abgelaufenen Saison lange von einer Verletzung ausgebremst wurde, war die Verpflichtung aus Sicht der Memminger schnell entschieden.

Der 1,88m große Linksschütze, der zuletzt auch zwei Jahre das A auf seinem Trikot trug, soll bei den Indians für defensive Stabilität sorgen und seine Erfahrung in der DEL2 einbringen. Sven Müller: „Wir freuen uns, dass sich Maxi für unser Angebot entschieden hat und ins Allgäu zurückkehren wird. Er soll eine wichtige Rolle in unserem Team einnehmen und wird unserer Mannschaft mit seiner Einstellung und seinen Fähigkeiten in der Defensive sicherlich gut tun.“

Während die Kaderplanung weiter auf Hochtouren läuft, tut sich auch im Hinblick auf den Dauerkarten-Verkauf für die kommende Saison einiges. Die Indians planen die erste Phase des Verkaufs in Kürze zu starten, zeitnah werden hierzu Informationen veröffentlicht.