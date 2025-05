Neuzugang in der Bayreuther Verteidigung

Bayreuth. (PM Tigers) Mit Adam Schusser wechselt ein rechtschießender Verteidiger, der zuletzt bei den Rebels aus Stuttgart unter Vertrag stand, nach Bayreuth.

Der kürzlich 34 Jahre alt gewordene Schusser, der neben der tschechischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, hat das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Karlsbad erlernt, wo er den Nachwuchs durchlaufen hat und u.a. für ein Jahr in der MHL aktiv gewesen ist. Zudem lief er für 25 Partien in der Tschechischen Extra Liga auf, bevor er nach Sokolov wechselte. Von hier aus erfolgte erstmals der Schritt nach Deutschland, als er sich den Wölfen Freiburg in der DEL2 anschloss, bevor er über Schönheide nach Weiden kam. Bei unserem Nachbarn aus der nördlichen Oberpfalz verbrachte Schusser sieben Spielzeiten und war stets eine Konstante im Spiel der Devils, mit welchen er zur Saison 2023/2024 den Aufstieg in die DEL2 feiern durfte.

Schusser gilt als physisch starker Spieler, der eine wichtige Rolle im Abwehrverbund in Bayreuth einnehmen soll. Als Rechtsschütze gibt er die nötige Variabilität bei der Zusammenstellung der Verteidigerpärchen sowie auch im Überzahlspiel.

„Adam ist ein physisch gut gebauter Verteidiger und ein sehr guter Skater. Er ist sehr beweglich und offensiv sowie auch defensiv mehr als solide. Er spielt einen klugen ersten Pass und nutzt oft seine Fähigkeiten im Skating, um die Scheibe selbst nach vorn zu bringen. Er hat ein gutes Hockeygefühl und ist dank seiner Beweglichkeit, seines Puckhandlings und seines sehr gefährlichen Schusses im Powerplay eine Bereicherung“, ist Coach Suarez überzeugt von Schusser, der in Bayreuth mit der Rückennummer #20 auflaufen wird.

Wir hatten die Möglichkeit mit Adam, der sich in seiner Heimatstadt Karlsbad auf die neue Saison vorbereitet, kurz zu sprechen.

Hallo Adam, willkommen bei den onesto Tigers. Warum fiel die Entscheidung für Bayreuth?

Adam Schusser: Ich habe bereits während der Saison mit den Trainern gesprochen und ein starkes Interesse an meiner Person gespürt. Bayreuth hat sich sehr bemüht. Zudem spielt die Nähe zu meiner Heimatstadt und meiner Familie eine nicht unwesentliche Rolle.

Wie gut kennst du Bayreuth bzw. was weißt du über die Stadt und die Organisation?

Adam Schusser: Ich kenne einige Jungs von früher bereits. Ich konnte mit einigen sprechen und es war durchweg positiv, sodass ich mich jetzt schon freue, die Stadt, die Umgebung und die Menschen in Bayreuth besser kennenzulernen.

Die Organisation und die Fans erwarten von dir als routinierter Verteidiger sicher, dass du eine tragende Rolle einnehmen wirst. Was erwartest du selbst? Gibt es Ziele, die du dir für die neue Saison gesetzt hast?

Adam Schusser: Ja, das ist mir bewusst. Ich möchte für das Team eine echte Verstärkung sein und mit der Mannschaft große Ziele erreichen. Dabei ist es mir wichtig, in jeder Situation ein verlässlicher und bedeutender Teil des Ganzen zu sein.

Wie bereitest du dich auf die kommende Saison vor? Kannst du im Sommer aufs Eis?

Adam Schusser: Da mir die Sommer-Vorbereitung großen Spaß macht, trainiere ich täglich ein- bis zwei Mal. Und immer, wenn es mir möglich ist, nutzt ich auch die Zeit um aufs Eis zu gehen, sodass ich gut vorbereitet nach Bayreuth kommen werde.

Kader 2025/2026

Trainer: Larry Suarez, Marco Ludwig

Torhüter:

Verteidiger: Michal Spacek, Adam Schusser

Stürmer: Sam Verelst, Dominik Piskor, Lars Stelzmann, Jan Hammerbauer

