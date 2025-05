Neuzugang im Tor: Pascal Seidel verstÃ¤rkt die Lausitzer FÃ¼chse

Weißwasser. (PM Füchse) Die Lausitzer Füchse bauen weiter am Kader für die kommende DEL2-Spielzeit und können mit Pascal Seidel einen talentierten Neuzugang auf der Torhüterposition präsentieren.

Der 22-jährige gebürtige Neusser wechselt von den Straubing Tigers (DEL) nach Sachsen und unterschreibt einen Vertrag für die Saison 2025/26.

Seidel besitzt die deutsche und italienische Staatsbürgerschaft und durchlief die Nachwuchsschule der Düsseldorfer EG. Erste Erfahrungen im Profibereich sammelte er beim DEG-Team sowie in der Oberliga bei den ESC Moskitos Essen. In der DEL2 kam er von 2022-2024 bereits für die Dresdner Eislöwen zum Einsatz. Während dieser Zeit sammelte er weiterhin Spielpraxis bei den Black Dragons Erfurt in der Oberliga. In der vergangenen Spielzeit stand er bei den Straubing Tigers, sowie den Starbulls Rosenheim unter Vertrag – bei Letzteren mittels einer Förderlizenz.

Obwohl der 1,91 Meter große Schlussmann in der vergangenen Saison keine DEL-Einsätze und lediglich zwei Partien für Rosenheim absolviert hat, bringt er dennoch wertvolle Erfahrungen aus seinen bisherigen Stationen mit. Durch seine Einsatzzeiten in der DEL2 kennt er die Anforderungen der Liga und hat sich bereits unter Wettkampfbedingungen bewiesen. Mit seiner ausgeprägten Reflexstärke, seiner großen Statur und dem klaren Willen zur Weiterentwicklung soll Seidel nun in Weißwasser den nächsten Schritt in seiner Karriere machen.

„Ich freue mich sehr auf die kommende Saison in Weißwasser“, sagt Pascal Seidel. „Das professionelle Umfeld und die große Bedeutung, die Eishockey hier hat, beeindrucken mich. Ich möchte mit vollem Einsatz dazu beitragen, dass wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen.“

Der aktuelle Füchsekader der Saison 2025/26

Tor: Anthony Morrone, Pascal Seidel

Sturm: Clarke Breitkreuz, Lane Scheidl, Charlie Jahnke, Alexander Dosch, Eric Valentin, Tom Knobloch, Louis Anders, John Broda, Filip Reisnecker

Verteidigung: Marlon Braun, Tim Sezemsky

Headcoach: Christof Kreutzer| Co-Trainer: André Mücke| Torwart-Trainer: Frantisek Gistr

