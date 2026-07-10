Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League HCB Südtirol Alperia Neuzugang im Tor: Marco Costantini verstärkt den HCB
HCB Südtirol AlperiaTransfer-News

Neuzugang im Tor: Marco Costantini verstärkt den HCB

10. Juli 20262 Mins read47
Share
Marco Constantini - © Serena Fantini
Share

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Verpflichtung des kanadischen Torhüters Marco Costantini für die Saison 2026/27 erzielt wurde.

Der 23-Jährige hat bereits ICE Hockey League-Erfahrung gesammelt und in der Saison 2024/25 fünf Spiele für Asiago bestritten. In Bozen wird er die Rolle eines äußerst verlässlichen und perspektivreichen Backups übernehmen – auch im Hinblick auf seine italienischen Wurzeln.

In der vergangenen Saison war Costantini die Nummer eins im Tor der Allen Americans in der ECHL, mit denen er den zweiten Platz in der Mountain Division belegte. Dabei kam er auf eine Fangquote von 91,7 %.

„Es wird mein erstes volles Jahr in Übersee sein und ich fühle mich geehrt, die Möglichkeit zu bekommen, in Bozen zu spielen“, so der Torhüter. „Ich habe sehr viel Gutes über das gesamte Umfeld und die Fans gehört und kann es kaum erwarten zu sehen, was dieses Jahr für uns bereithält, und euch alle kennenzulernen. Bis bald!“

Die Karriere
Marco Costantini (185 cm x 84 kg) wurde am 4. August 2002 in Hamilton, Ontario, Kanada, geboren – gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Anthony, der in der vergangenen Saison ebenfalls für die Allen Americans auflief und in der kommenden Spielzeit als Gegner in Vorarlberg antreten wird. Marco machte in der Ontario Hockey League, der wichtigsten kanadischen Juniorenliga, auf sich aufmerksam und gewann diese in der Saison 2021/22 als einer der Hauptakteure. In jener Spielzeit überzeugte er mit der besten Fangquote (91,7 %), dem besten Gegentorschnitt (2,32 GAA) und stellte mit sechs Shutouts einen Ligarekord auf. Nachdem er die Saison 2023 in der SPHL (Southern Professional Hockey League) begonnen hatte, startete er seine Erfahrung in der ECHL, zunächst auf Leihbasis bei den Allen Americans (24 Spiele, 91,3 %). Anschließend wurde er bestätigt, kam in der darauffolgenden Saison jedoch nur selten zum Einsatz und wechselte im Dezember nach Asiago, wo er Evan Cowley ersetzte: In fünf Spielen für die „Stellati“ kam er auf eine Fangquote von 90,2 %. In der abgelaufenen Saison kehrte er an die East Coast zurück, erneut im Trikot der Allen Americans, wo es ihm diesmal gelang, sich die Rolle des Starting Goalies zu erarbeiten. Nun ist für ihn der Moment gekommen, nach Italien zurückzukehren – diesmal auf die weiß-rote Seite.
Weitere Informationen zu Marco Costantini:

Seine Karriere in Zahlen

Source: Marco Costantini @ Elite Prospects

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns
467
Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus?

Share
Previous post Daniel Maul bleibt den Passau Black Hawks erhalten

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
ESV Burgau 2000Transfer-News

Drei junge Wilde werden Eisbären

Burgau. (PM ESV) Die Eisbären bauen ihren Kader für die kommende Saison...

By11. Juli 2026
ERSC AmbergTransfer-News

Tobias Veit verteidigt für die Wild Lions

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg vermeldet eine weitere Vertragsverlängerung, die eigentlich...

By11. Juli 2026
EHC BielTransfer-News

Mark Sever bleibt beim EHC Biel bis 2030

Biel. (PM EHC) Der EHC Biel hat den Vertrag mit Stürmer Mark...

By11. Juli 2026
ESV Burgau 2000Transfer-News

Zwei Young Guns bleiben in Burgau

Burgau. (PM Eisbären) Torhüter Louis Waaßmann und Nachwuchsstürmer Luca Imminger bleiben dem...

By10. Juli 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten