Neuzugang im Sharks Sturmzentrum

Kempten. (PM ESC) Der gebürtige Garmisch Partenkirchener Florian Stauder hat den größten Teil seiner bisherigen Karriere beim EC Peiting verbracht und bringt somit jede Menge Oberliga Erfahrung mit nach Kempten.

Bei Red Bull München durfte er sogar in einer Partie DEL Luft schnuppern.

526 Spiele hat der 32 jährige in Deutschlands dritthöchster Liga absolviert, und dabei reichlich Punkte gesammelt, aber auch Strafminuten, die zeigen dass er ein Spieler ist der sich durchsetzen kann und dem auch die nötige Härte nicht fehlt.

Ervin Masek freut sich extrem über die Verpflichtung, stellt sie für ihn doch ein wichtiges Puzzleteil im neuen Kader dar: “Mit Florian bekommen wir einen körperlich robusten und für den Gegner unangenehmen Spieler. Ihn sieht jeder lieber in den eigenen Reihen als beim Kontrahenten. Wenn wir nach Kleinigkeiten suchen, welche das mögliche frühe Ausscheiden in den Playoffs in der letzten Saison verursacht haben, war das auch das Fehlen eines Spielertyps wie ihm . Im modernen Eishockey werden viele Tore unmittelbar aus dem Bereich vor dem Tor erzielt. Seine Qualität ist nicht nur in diesen Teilen des Spielfelds genau das, was uns teilweise in der Vergangenheit gefehlt hat. Mit seiner Arbeit vor dem Tor und seinem Screening erwarten wir, dass wir damit unsere Effektivität verbessern, ob im Powerplay oder im Spiel fünf gegen fünf. Wir freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat. In allen Gesprächen hat man gespürt, wie er für die Aufgabe brennt, zusammen mit Team & Coach den Standort Kempten weiterzubringen und an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten.“

Stauder wird in Kempten mit der # 65 auflaufen. Herzlich willkommen im Allgäu Florian und viel Erfolg mit den Sharks.