Neuzugang im Anflug â€“ Meisterspieler Jesse Roach wechselt aus Bietigheim zum SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee sichert sich die Dienste des deutsch-kanadischen Zwei-Wege-Verteidigers Jesse Roach.

Der 28-jährige Defensivspezialist wechselt vom frischgebackenen Oberliga-Meister Bietigheim Steelers ins Werdenfelser Land. „Ich habe einen deutschen Pass über meine Mutter, die in Peiting geboren wurde. Viele meiner Verwandten leben noch hier in der Region, deshalb bedeutet mir dieser Wechsel auch persönlich sehr viel“, erklärt Roach.

Der 1,95 Meter große und 100 Kilogramm schwere Roach bringt reichlich Erfahrung mit: Über 160 Spiele absolvierte er in der renommierten Western Hockey League (WHL), einer der stärksten Nachwuchsligen Nordamerikas. In Deutschland stand er bereits über 100 Mal in der DEL2 auf dem Eis und sammelte fast ebenso viele Einsätze in der Oberliga.

„Wir freuen uns sehr, mit Jesse einen rechtsschießenden Verteidiger mit deutschem Pass verpflichtet zu haben“, sagt SCR-Sportdirektor Uli Maurer. „Er ist körperlich präsent, arbeitet zuverlässig in beide Richtungen und wird bei uns eine deutlich größere Führungsrolle übernehmen als zuletzt in Bietigheim.“

Roach begann seine Karriere in der WHL bei den Vancouver Giants und den Edmonton Oil Kings. Letztere sind auch eine frühere Station seines künftigen Teamkollegen Robin Soudek. „Als ich in Edmonton spielte, war mein erstes Jahr die letzte Saison im Rexall Place. Danach sind wir in die neue Rogers Arena umgezogen. In beiden Hallen zu spielen, war etwas ganz Besonderes. Unter das Hallendach zu blicken und die Stanley-Cup-Banner und ‚retired jerseys‘ zu sehen, war ein surreales Erlebnis“, erinnert sich Roach.

In Deutschland spielte er zunächst für die Hammer Eisbären, bevor er zwei Jahre in der DEL2 für Bayreuth und Freiburg auflief. Zur Saison 2024/25 wechselte er zu den Bietigheim Steelers, mit denen er zuletzt die Oberliga-Meisterschaft feiern konnte. „Als wir in dieser Saison mit den Steelers in Garmisch spielten, war ich überwältigt von der Schönheit der Region. Es erinnert mich stark an meine Heimat. Mein Vater hat damals auch hier gespielt, und Garmisch war einer seiner Lieblingsorte – jetzt weiß ich warum“, schwärmt Roach von seiner neuen sportlichen Heimat.

Mit seiner Erfahrung, Größe und Zweikampfstärke soll Roach künftig ein wichtiger Baustein in der Defensive des SC Riessersee sein.

Aktueller Kader 2025/26

Tor: Andi Mechel, Patrik Mühlberger

Verteidigung: Thomas Schmid, Luca Allavena, Luis Jäckle, Jesse Roach

Sturm: Tobi Kircher, Robin Soudek, Lubor Dibelka, Alex Benkert, Alex Höller, Leon Neiger,

