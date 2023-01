Neuzugang fÃ¼r Salzgitter

Salzgitter. (PM Icefighters) Die TAG Salzgitter Icefighters verstärken ihre Abwehr. Mit Nicholas Kaňák schließt sich ein Verteidiger aus der Tschechischen Republik den Kufenflitzern vom...

Mit Nicholas Kaňák schließt sich ein Verteidiger aus der Tschechischen Republik den Kufenflitzern vom Salzgittersee an. Das Trainerduo Radek Vit und Sascha Pelikan möchte mit der Verpflichtung auf die Verletztenproblematik der letzten Wochen reagieren und im Hinblick auf die Playoffs mehr Optionen haben.

Kaňák spielt seit 2018 in Deutschland

Kaňák spielte einige Jahre in der U16 des HC Pilsen und stand auch schon für U17 Nationalmannschaft seines Landes auf dem Eis. Der heute 22-Jährige wechselte bereits 2018 nach Deutschland und ging zunächst für den ERC Ingolstadt in der DNL U 20 2 auf Puckjagd. Nach einer Zwischenstation beim Regionalligisten West Dinslakener Kobras, ging es zum ESV Bergisch Gladbach, mit dem der Linksschütze den Aufstieg von der Verbands- in die Regionalliga schaffte.

Kontakt über Tomas Cermak

Während mancher Ligakonkurrent bereits vor geraumer Zeit auf personelle Ausfälle reagiert hat, sahen sich nun auch die Icefighters gezwungen nachzulegen: „Wir haben nicht die finanziellen Mittel anderer Mannschaften und müssen da schon kreativ sein. Bei Nicholas haben wir davon profitiert, dass der Kontakt über Tomas Cermak zustande kam“, betont Vit.

„Haben so in der Defensive mehr Alternativen“

„Nicholas ist technisch versiert, hat eine gute Spielübersicht und ist clever im Zweikampfverhalten. Er bringt unter Druck etwas Ruhe an der Scheibe mit. Nach erst drei Trainings bei uns geht es für ihn jetzt gleich gegen einen starken Gegner. Ich denke, er wird uns in der Abwehr verstärken. Ich freu mich sehr über diesen neuen Spieler. Jetzt wo es langsam in Richtung Playoffs geht und die Intensität zunimmt, haben wir damit in der Defensive mehr Alternativen und kommen dann personell nicht so schnell an unsere Grenzen“, so der Cheftrainer.

