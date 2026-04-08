Neuzugang für die Offensive: Rubeš wechselt nach Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison mit einem erfahrenen und offensivstarken Spieler: Tomáš Rubeš wechselt von den Blue Devils Weiden an die Mangfall.

Rubeš gehörte in den vergangenen Jahren zu den prägenden Spielern in Weiden. In den beiden Oberliga-Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 zählte er zu den absoluten Leistungsträgern und überzeugte mit konstant starken Offensivleistungen. Mit seinem Spielverständnis, seiner Abschlussstärke und seiner Präsenz in der Offensive war er ein zentraler Faktor im Angriffsspiel der Blue Devils.

Nach dem Aufstieg stellte Rubeš seine Qualitäten auch in der DEL2 unter Beweis und zeigte, dass er seine offensive Durchschlagskraft auch eine Liga höher einbringen kann und sich auf diesem Niveau behaupten kann. In der ersten DEL2 2024/25 konnte der 33-Jährige in 52 Hauptrundenspielen insgesamt 57 Scorerpunkte (21 Tore und 36 Assists) sammeln. In der vergangenen Saison wurde er jedoch durch eine Verletzung ausgebremst und musste ab Mitte Dezember pausieren. Doch auch bis zu seiner Verletzung war Rubeš auf Topscorerkurs mit 21 Punkten aus 20 Spielen.

„Tomáš ist ein sehr spielstarker Stürmer, der über Jahre hinweg in Weiden eine Führungsrolle in der Topreihe übernommen hat. Wir sind überzeugt, dass er diese Rolle auch bei uns einnehmen und unser Offensivspiel maßgeblich prägen kann. Natürlich hat ihn die Verletzung in der vergangenen Saison etwas gebremst, aber er wird über den Sommer wieder fit.“ spricht Jari Pasanen über den Neuzugang Tomáš Rubeš.

Auch Tomáš Rubeš blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe in Rosenheim: „Die Starbulls sind eine großartige und ambitionierte Organisation, und ich freue mich sehr, künftig ein Teil davon zu sein. Bei unserem Familienbesuch haben wir uns sofort wohlgefühlt – sowohl die Stadt als auch die Umgebung haben uns begeistert. Wir können es kaum erwarten, hier unser neues Kapitel zu beginnen.“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, Tomáš Rubeš in Rosenheim begrüßen zu dürfen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im grün-weißen Trikot.