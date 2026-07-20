Neuzugang für die Offensive: Louis Herbrik wechselt zu den Eisbären

Burgau. (PM ESV) Der ESV Burgau verstärkt sich für die kommende Saison mit dem Stürmer Louis Herbrik.

Der 22-Jährige wechselt vom VfE Ulm/Neu-Ulm an die Mindel und bringt bereits Bayernliga-Erfahrung mit.

Herbrik stammt ursprünglich aus Memmingen, wo er auch mit dem Eishockey begann und seine Liebe zum schnellsten Mannschaftssport der Welt entdeckte. Sein Juniorenprogramm durchlief er größtenteils in der Nachwuchsabteilung des ESV Kaufbeuren, unterbrochen von einer zweijährigen Station beim Augsburger EV. 2020 stand er zudem in der DEB-Auswahl der U16-Nationalmannschaft. Bereits als Förderlizenzspieler kam er für die Ulmer Devils in 14 Partien zum Einsatz, ehe er zur Saison 2024/25 fest zur Bayernliga-Mannschaft wechselte. In 83 Pflichtspielen für die Devils sammelte der 1,78 m große Linksschütze 32 Scorerpunkte (15 Tore, 17 Assists). Schon in Kaufbeuren spielte Herbrik mit Andi Wiesler in einer Mannschaft – in Burgau treffen die beiden nun erneut aufeinander.

„Auch Roman Klicznik kannte ich bereits aus Augsburg sowie den ein oder anderen Spieler aus früheren Stationen. Ich habe hier nur positives gehört, wodurch mir die Entscheidung recht leicht gemacht wurde.“, sagt Louis, dessen Name man ohne das „s“ ausspricht.

Herbrik hat schon in der vergangenen Saison mit Ulm gegen die Eisbären gespielt – in Erinnerung geblieben ist ihm dabei vor allem die gute Stimmung in Burgau.

Sportlich gehört Herbrik zu der Sorte Spieler, die mit ihrer Spielübersicht gerne Torchancen kreieren, gleichzeitig aber auch nach hinten mitarbeiten.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Burgau. Ich werde mein Bestes geben, um das Team zu unterstützen und gemeinsam die Playoffs in Angriff zu nehmen. Außerdem freue ich mich auf die Unterstützung der Fans, die ich bereits als Gegner erfahren habe.“, so Herbrik.

„Mit Louis holen wir uns einen Stürmer, der schon bewiesen hat, was er kann – seine erste Saison in Ulm spricht da eine klare Sprache. Roman kennt ihn gut aus gemeinsamen Zeiten und hat keinen Zweifel an seiner Qualität. Auch menschlich passt Louis super in unsere Mannschaft, das haben die ersten Eindrücke aus dem Sommertraining schon gezeigt. Wir sind überzeugt, dass er unserer Offensive noch mehr Variabilität und Torgefahr verleihen wird, und freuen uns, dass wir ihn von Burgau überzeugen konnten.“, sagt Teammanger Heinzi Heinrich.