Neuzugang fÃ¼r die Offensive: Kassel Huskies verpflichten Maciej Rutkowski von den Iserlohn Roosters

Kassel. (PM Huskies) Der deutsch-polnische Stürmer wechselt von den Iserlohn Roosters nach Nordhessen.

Ausgebildet wurde der 22-Jährige in seiner Heimatstadt bei Zaglebie Sosnowiec. Nach dem Umzug der Familie nach Deutschland, schloss sich Rutkowski im Alter von 10 Jahren dem Krefelder EV an. Dort durchlief er verschiedene Jahrgänge bis zum U20-Team, mit dem er 2019 in die DNL aufstieg.

Mit 17 Jahren debütierte der Linksschütze, der sowohl als Center als auch als Flügelspieler eingesetzt werden kann, bei den Krefeld Pinguinen in der DEL. Im Folgejahr verbrachte er den Großteil der Spielzeit in der DEL und gehörte zum U20-Kader des DEB. Für Deutschland nahm Rutkowski an der U20-WM teil.

2022 gehörte Rutkowski zum erweiterten Kader der A-Nationalmannschaft und absolvierte zwei Vorbereitungsspiele für den DEB.

Im selben Jahr wechselte Rutkowski nach Iserlohn, wo er die vergangenen drei Spielzeiten verbrachte. Nun kommt der junge Stürmer nach 190 DEL-Einsätzen (33 Punkte, 14 Tore) in die Fuldastadt und wird für die Huskies mit der Rückennummer 12 auf das Eis gehen.

Die Kassel Huskies freuen sich auf die Zusammenarbeit!

Stimmen

Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer: „Maciej ist ein sehr talentierter Stürmer, der uns auf den wichtigen U23-Positionen verstärken soll. Er soll trotz seines jungen Alters eine tragende Rolle in unserer Mannschaft einnehmen. Maciej wird mit seiner Art Eishockey zu spielen in Kassel viele Herzen erobern – er geht dahin, wo es weh tut, ist ein ständiger Unruheherd in der gegnerischen Zone.“

Maciej Rutkowski: „Ich freue mich sehr, nun ein Teil des Rudels zu sein. Wir sehen uns im August!“

