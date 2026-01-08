Neuzugang für die Luchse Lauterbach

Lauterbach. (PM Luchse) Die Verantwortlichen der Lauterbacher Luchse reagieren auf den Wechsel von Mateusz Majewski und verstärken sich auf der Torhüterposition: Mit Benjamin Vavrena stößt ein neuer Goalie zum Rudel.

Damit steht neben Benjamin Dirksen ein weiterer Benjamin zwischen den Pfosten der Luchse.

Der 21-jährige Deutsch-Tscheche erlernte das Eishockey-Einmaleins in seiner Heimatstadt Prag und spielte während seiner U20-Zeit für die Mannschaft aus Chomutov. Erste Erfahrungen im Seniorenbereich sammelte Vavrena bereits in der dritten tschechischen Liga, zuletzt war er in der ULLH, der tschechischen Hochschul-Eishockeyliga, für Prag im Einsatz.

Nach der Anfrage der Luchse zögerte Benjamin nicht lange und machte sich direkt auf den Weg nach Lauterbach. Von seinem Wechsel erhofft er sich einen gelungenen Einstieg in die deutsche Senioreneishockeywelt. Für den Rest der Saison möchte er seine neuen Teamkollegen unterstützen, ihnen den Rücken freihalten und freut sich ganz besonders darauf, die Lauterbacher Fans kennenzulernen. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich bereits am kommenden Wochenende beim Spiel gegen die Schönheider Wölfe.

Luchse treffen auf Schönheide

Am Samstag, den 10.01.2026, steht den Lauterbacher Luchsen ein echtes Topspiel bevor. Ab 19 Uhr gibt es in der Lauterbacher Eissportarena wieder jede Menge Action, wenn mit den Schönheider Wölfen ein direkter Tabellennachbar und echter Brocken im Luchsbau zu Gast ist.

Die Wölfe reisen nicht nur mit ordentlich Offensivpower, sondern auch mit großer Unterstützung an: Über 100 Fans aus Sachsen werden ihr Team begleiten und alles daransetzen, das Auswärtsspiel gefühlt zum Heimspiel zu machen. Auf dem Eis wartet ebenfalls eine große Herausforderung auf die Luchse.

Sportlich gehen die Gäste als klarer Favorit in die Partie. Mit 11 Punkten Vorsprung stehen die Schönheider Wölfe aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz der Regionalliga Ost. In der laufenden Hauptrunde mussten sie sich bislang lediglich dem Tabellenführer FASS Berlin geschlagen geben. Der sehr ausgeglichene Kader der Wölfe erlaubt es ihnen, über volle 60 Minuten hohen Druck auszuüben. Für Schönheide sind drei Punkte enorm wichtig, um weiter am Spitzenreiter dranzubleiben und den Abstand zu verkürzen – entsprechend motiviert werden die Gäste auftreten.

Doch die Lauterbacher Luchse müssen sich keineswegs verstecken. Gerade vor heimischem Publikum zeigte das Team in den vergangenen Partien, welches Potenzial im Kader steckt und dass man mit einer konzentrierten Leistung auch gegen die Titelfavoriten der Liga bestehen kann. Trainer Dieter Reiss kann dabei wie zuletzt auf einen Großteil seines Kaders zurückgreifen. Ein Fragezeichen steht allerdings weiterhin hinter den Grund-Brüdern, die zuletzt verletzungsbedingt pausieren mussten.

Positive Nachrichten gibt es hingegen auf der Torhüterposition: Mit Benjamin Vavrena steht ein Neuzugang zur Verfügung. Nach dem Weggang von Mateusz Majewski setzen die Luchse künftig auf die Dienste des Deutsch-Tschechen, der dem Team zusätzliche Stabilität verleihen soll.

Alles ist angerichtet für ein hochklassiges und emotionales Duell. Kommt alle am Samstag in die Lauterbacher Eissportarena, unterstützt unsere Luchse lautstark und sorgt dafür, dass die Schönheider Fans das Spiel nicht zum Heimspiel machen. Treibt unsere Mannschaft nach vorne – zu den nächsten drei Punkten im Kampf um die oberen Tabellenplätze!

