Neuzugang für die Abwehr: Teemu Kivihalme verstärkt die Foxes

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, sich mit dem US-amerikanischen Verteidiger mit finnischem Pass Teemu Kivihalme auf einen Vertrag für die Saison 2026/27 geeinigt zu haben.

Der 31-Jährige bringt ein starkes Profil nach Bozen mit und kann auf Stationen bei einigen der besten Teams Finnlands, Schwedens und der American Hockey League zurückblicken. Dabei zeichnete er sich stets durch seine Vielseitigkeit und seine Qualitäten als Blueliner aus – vom geordneten Spielaufbau über den ersten Pass bis hin zum Powerplay und Penalty Killing.

In der vergangenen Saison absolvierte Kivihalme seine vierte Spielzeit in der finnischen Liiga und stand für SaiPa auf dem Eis. Mit dem Team beendete er die Regular Season auf dem dritten Platz, war mit 9 Toren und 18 Assists der zweitbeste Verteidiger seiner Mannschaft nach Punkten und scheiterte in den Playoffs erst im Halbfinale am späteren Meister Tappara.

„Bozen ist eines der Topteams der Liga und zudem ein wunderschöner Ort“, erklärt Kivihalme. „Ich war auf der Suche nach neuen Erfahrungen und bin sicher, dass dies die richtige Entscheidung war. Ich erwarte, dass wir auch im kommenden Jahr wieder zu den Mannschaften gehören werden, die um den Titel kämpfen. Das wird definitiv unser Ziel sein.“

Die Karriere

Teemu Kivihalme wurde am 17. Juni 1995 in Cloquet, Minnesota (USA), geboren. Sein Vater Janne stammt aus Oulu in Finnland und war damals College-Athlet, seine Mutter Shanda Christie ist US-Amerikanerin. Teemus Eishockeyweg begann in den nordamerikanischen Nachwuchsligen, ehe er beim NHL Draft 2013 von den Nashville Predators in der fünften Runde an insgesamt 140. Stelle ausgewählt wurde.

Nach drei Jahren am College in Colorado, wo er in der NCAA spielte, begann er seine Profikarriere im Heimatland seines Vaters: Von 2017 bis 2019 trug er das Trikot von Kärpät, gewann in seinem ersten Jahr die Meisterschaft und scheiterte in seiner zweiten Saison erst in Spiel 7 der Finalserie. Dabei nahm er mit insgesamt 64 Punkten in zwei Spielzeiten zwischen Meisterschaft und Champions Hockey League (19 Tore und 45 Assists) eine tragende Rolle ein. In seinem zweiten Jahr war er der neuntbeste Scorer der Regular Season sowie der punktbeste Verteidiger der Playoffs in der gesamten Liiga. Gleichzeitig absolvierte er auch drei Freundschaftsspiele für die finnische Nationalmannschaft.

Seine Leistungen brachten ihn wieder auf den Radar der NHL, woraufhin ihn die Toronto Maple Leafs unter Vertrag nahmen. Von 2019 bis 2022 spielte er für das Farmteam der Maple Leafs, die Toronto Marlies, in der American Hockey League. Dort absolvierte er insgesamt 107 Spiele und erzielte 11 Tore sowie 25 Assists.

Anschließend kehrte er nach Finnland zurück, diesmal zu TPS Turku. Dort beendete er die Saison mit 21 Punkten in der Liga (6 Tore und 15 Assists) sowie 5 Punkten in der Champions Hockey League. Unter anderem war er der torgefährlichste Verteidiger des europäischen Wettbewerbs, mit vier Treffern in fünf Spielen.

2023 wechselte er erstmals nach Schweden, wo er zwei Spielzeiten für die Malmö Redhawks absolvierte und insgesamt 10 Tore sowie 18 Assists verbuchte. Danach folgte, wie bereits erwähnt, die vergangene Saison in Finnland bei SaiPa.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Alex Oberrauch @ Elite Prospects

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