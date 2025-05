Neuzugang fÃ¼r den SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee darf den nächsten Neuzugang begrüßen: Stürmer Leon Neiger wechselt vom U20-Team des Schweizer Topklubs SC Bern nach Garmisch-Partenkirchen.

Vor 20 Jahren wurde Leon Neiger in der Schweiz geboren, sein Vater ist Schweizer und seine Mutter ist Deutsche – daher hat der 2-Wege Stürmer auch beide Staatsbürgerschaften. Seine Stärken liegen in der Offensive, er scheut sich allerdings nicht, auch konsequent defensiv zu spielen.

Der variabel einsetzbare Linksschütze durchlief die Nachwuchsteams des HC Thun und des SC Bern und sammelte dort zuletzt in der höchsten U20-Liga der Schweiz wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau. Der nächste Schritt in seiner sportlichen Entwicklung soll nun in der Oberliga Süd beim SC Riessersee erfolgen. Dabei steht vor allem der Übergang ins Erwachsenenhockey für Leon Neiger im Mittelpunkt: „Jetzt steht für mich der nächste Schritt an – das Erwachsenenhockey. Durch meine familiären Wurzeln in Deutschland habe ich gezielt diesen Weg gesucht. Die deutschen Ligen habe ich sporadisch verfolgt, aber besonders beeindruckt hat mich das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Es hat mir gezeigt, dass hier auf einem sehr hohen Niveau gespielt wird. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten einzubringen und hoffe, eine echte Verstärkung für den SCR zu sein.“

Uli Maurer, Sportlicher Leiter des SC Riessersee, zeigt sich erfreut über den Transfer: „Leon ist ein super Schlittschuhläufer. Er wird unserer Mannschaft viel Geschwindigkeit bringen. Zudem hat mich seine Einstellung überzeugt, sich hier bei uns weiterentwickeln zu wollen.“

Aktueller Kader 2025/26

Tor: Andi Mechel, Patrik Mühlberger

Verteidigung: Thomas Schmid, Luca Allavena, Luis Jäckle,

Sturm: Tobi Kircher, Robin Soudek, Lubor Dibelka, Alex Benkert, Alex Höller, Leon Neiger,

