Neuzugang fÃ¼r den HÃ¶chstadter EC

Höchstadt. (PM Alligators) Nach Martin Davidek, Jannik Herm, Dominik Zbaranski und Maksim Minaychev können sich die Alligators heute über einen weiteren Neuzugang freuen: Mit Daniel Maul kommt ein junger Stürmer nach Höchstadt, der dort bereits einen guten Eindruck hinterlassen hat!

Der gebürtige Deggendorfer wechselte 2014 ins Schüler-Bundesligateam nach Ingolstadt, spielte dort für das DNL-Team und die U18-Nationalmannschaft. Vor zwei Jahren durfte er bei den Alligators bereits als Förderlizenzspieler Oberliga-Luft schnuppern: „In Höchstadt hab ich ja bereits erste Erfahrungen gemacht und freu mich diese fortsetzen zu können! Ich denke, dass wir als Team an der hervorragenden Leistung der letzten Saison anknüpfen können und hoffe die Saison läuft in einem normaleren Rahmen als die letzte, denn ich hab die Fans in Höchstadt noch ganz besonders positiv in Erinnerung!“

„Daniel hat schon als Förderlizenzspieler uns und auch die Fans überzeugt und wir freuen uns ihn in der kommenden Saison fest in der Mannschaft zu haben“, so Teammanager Daniel Tratz. Auch insgesamt ist er mit den bisherigen Verpflichtungen zufrieden: „Wir konnten viele wichtige Spieler halten und freuen uns auf die Neuzugänge! Ein paar wichtige Entscheidungen stehen noch aus, aber auch hier sind wir auf einem guten Weg.“

Daniel Maul wird bei den Alligators die Trikotnummer 71 tragen.