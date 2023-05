Neuzugang für den HEC

Höchstadt. (PM Alligators) Top-Angreifer für die Alligators: Mit der Verpflichtung von Mittelstürmer Sergei Topol setzen die Höchstadt Alligators ein Ausrufezeichen! Der Deutsch-Russe mit KHL-Erfahrung...

Höchstadt. (PM Alligators) Top-Angreifer für die Alligators: Mit der Verpflichtung von Mittelstürmer Sergei Topol setzen die Höchstadt Alligators ein Ausrufezeichen!

Der Deutsch-Russe mit KHL-Erfahrung stand in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Memmingen Indians auf dem Eis, wo er in seiner ersten Saison in Deutschland zu den Topscorern der Liga zählte, in seinem zweiten Jahr jedoch durch eine Verletzung ausgebremst wurde.

„Sergei ist wieder topfit und wird bei uns erneut voll angreifen können“, so Teammanager Daniel Tratz. „Er ist durch und durch Profi und vor allem in Überzahl werden wir uns mit ihm deutlich verstärken. Hier hatten wir in der letzten Saison deutlich Probleme und mussten aktiv werden. Wir sind froh, dass wir ihn für Höchstadt gewinnen konnten!“

Auch der 38-Jährige freut sich auf sein neues Team: „Als das Angebot aus Höchstadt kam, habe ich nicht lange überlegt und sofort zugesagt. Mir gefällt der Spielstil der Mannschaft, ich kenne mehrere der Jungs und habe auch von ihnen nur Gutes gehört.“ Sein Ziel für die kommende Saison: „Der Mannschaft auf dem Eis und in der Kabine zu helfen und in den Playoffs Erfolge zu erzielen!“

Sergei Topol wird in Höchstadt die Trikotnummer 13 tragen. Herzlich Willkommen bei den Alligators!

