Neuzugang fÃ¼r den Angriff – Jan Wellen stÃ¼rmt fÃ¼r die GEG

Grefrath. (PM GEG) Nachdem die Grefrather EG kürzlich mit Goalie Leon Brunet und Verteidiger Lukas Siebenmorgen zwei Neuzugänge für die Defensive vorgestellt hat, verstärken sich die Blau-Gelben nun auch noch einmal in der Offensive.

Vom Krefelder DNL-Team wechselt Jan Wellen an die Niers. Der 20-Jährige hatte einst in Grefrath mit dem Eishockeysport begonnen und kehrt nun an die Stadionstraße zurück.

Allmählich nimmt der Grefrather Regionalliga-Kader Konturen an. Neben einigen Routiniers, wie Stefan Bronischewski, Roby Haazen, Dennis Lüdke und Kapitän Andreas Bergmann werden 2024/25 für den Phoenix erneut viele junge und hungrige Talente aufs Eis gehen. Einer von ihnen wird Stürmer Jan Wellen sein, für den sich mit dem Wechsel nach Grefrath in gewisser Weise ein Kreis schließt. In Grefrath geboren, machte Wellen im Alter von fünf Jahren auch bei seinem Heimatverein seine ersten Eishockey-Erfahrungen. Bereits früh erfolgte der Wechsel in die Talentschmiede des großen Nachbarn Krefelder EV, wo Wellen zunächst als Verteidiger, später als Angreifer schließlich sehr erfolgreich sämtliche Altersstufen bis hin zur U20 durchlief. Allein in seinen 102 DNL-Einsätzen gelangen dem Linksschützen 72 Scorerpunkte, 27 davon durch Tore. In der letzten Saison führte er sein Team als Kapitän bis ins Halbfinale der höchsten deutschen Nachwuchs-Spielklasse. Auch durfte Wellen im Alter von 18 Jahren beim KEV 81 bereits einige Begegnungen Oberliga-Luft schnuppern. Nun soll beim Phoenix die erste komplette Saison im Senioren-Eishockey folgen.

„Ich freue mich, wieder für Grefrath aufs Eis zu gehen“, so Jan Wellen. „Ich hatte hier meinen ersten Kontakt zum Sport und habe nur gute und schöne Erinnerungen an diese Zeit. Die Regionalliga ist aus meiner Sicht sehr spannend und die GEG bietet ambitionierten Eishockeyspielern viele Möglichkeiten, den schönsten und schnellsten Sport zu leben“. Neben seinen sportlichen Ambitionen und dem bestmöglichen sportlichen Erfolg ist Wellen aber auch die Freude am Sport wichtig: „Eishockey ist mein Hobby, welches ich nun seit mehr als 15 Jahren betreibe. Ich möchte dabei gesund bleiben und jede Menge Spaß haben“.

Laut GEG-Trainer-Duo Christian Tebbe und Tilo Schwittek soll der Neuzugang mit der Rückennummer 24 ein wichtiger Baustein im künftigen Grefrather Angriffsspiel werden. Christian Tebbe: „Jan hat in Krefeld eine Top-Eishockey-Ausbildung genossen und wird uns in der Offensive qualitativ verstärken. Auch ist er jung, wild und sehr motiviert und passt somit perfekt in unser Konzept. Beim letztjährigen DNL-Kader war er bereits Kapitän, was seine starke Persönlichkeit widerspiegelt. Er wird bei uns den ersten Schritt ins Senioren-Hockey machen, aber wir sind absolut davon überzeugt, dass ihm dieser erfolgreich gelingen wird“.

Die Eingewöhnung an der Grefrather Stadionstraße dürfte Jan Wellen indes nicht sonderlich schwer fallen. Zum einen hat er bereits mit vielen seiner „neuen“ Teamkollegen in Krefeld zusammen gespielt, zum anderen dürfte er vieles noch aus der Zeit kennen, wo für ihn seine Eishockey-Laufbahn begann.

Bislang wurden folgende Spieler für den Kader 2024/25 veröffentlicht:

Tor: Maik Schäfer (29), Leon Brunet (33), Mathis Kaiser (35), – Verteidigung: Benedikt Pricken (3), Paul Herz (8), Lukas Siebenmorgen (9), Stefan Bronischewski (21), Jan Kupka (92), Tim Schröder (93) – Angriff: Dennis Lüdke (17), Roby Haazen (18), Marc Losert (20), Andreas Bergmann (22), Jan Wellen (24), Kai Göbels (55), Marlon Alves de Lima (72), Michal Cychowski (77), Max Tillmann (95), Brian Westerkamp (96), Julian Stahlhut (97)